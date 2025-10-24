október 24., péntek

Másodjára

1 órája

Rázza a hideg a sárga-kékek fiatal tehetségét

Címkék#Honvéd#Mezőkövesd Zsóry FC#NB II

A 17 éves Vörös Barna pár nap alatt két fontos mérföldkövet is elért. Kétszer is betalált a Mezőkövesd Zsóry FC játékosa.

A Mezőkövesd Zsóry FC fiatal tehetsége, Vörös Barna mögött kiemelkedően sikeres időszak van: először szerzett gólt az NB II-es bajnokságban, majd nem sokkal később az U18-as válogatottban is eredményes volt egy felkészülési mérkőzésen. A góljaival nemcsak saját karrierje kapuját nyitotta meg, hanem a csapat szempontjából is fontos pillanatokban tudott alkotni. Eközben már a következő, rangadónak számító Honvéd elleni bajnoki mérkőzésre készül.

Mezőkövesd
Vörös Barna nagy reményekkel érkezett a Mezőkövesd csapatához.  Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC

A Mezőkövesd Zsóry FC hivatalos oldalán adott interjúban így fogalmazott Vörös Barna

„Elmondhatatlan érzés volt, amikor betaláltam, nagyon boldog voltam és vagyok. Még a hideg is kirázott. Kiváltságosnak érzem magam, hogy Magyarországot képviselhettem. Ráadásul külön öröm, hogy az én gólom döntötte el a találkozót. Most már minden gondolatom a vasárnapi mérkőzés körül forog, Nehéz találkozóra számítok, de ha koncentráltan és egységesen játszunk, nem lehet gond.”

