Erre aztán nem számítottak – rossz vége lett a budapesti kiruccanásnak

Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC 5–2 (2–1)

Budapest, Bozsik Aréna. Vezette: Molnár Attila (Garai Péter, Dobos Dávid)

HONVÉD: Tujvel – Ujváry, Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya (Kállai, 85.) – Pekár I. (Sigér Á., 80.) – Gyurcsó (Pinte, 67.), Szamosi Á. (Somogyi Á., 80.), Zuigéber Á. (Medgyes 67.) – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Debreceni Z. – Csatári (Kovalenko, 64.) – Pintér Á. (Bartucz D., 41.), Vidnyánszky (Lőrinczy, 64.), Bertus (Zvekanov, 64.) – Szalai J., Vörös. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Zuigéber Á. (3., 59.), Csontos D. (14. bünt.), Medgyes (79.), Pinte (87.) ill. Baki (11. öng.), Varjas Z. (75.)