Erre aztán nem számítottak – rossz vége lett a budapesti kiruccanásnak
Lecsúsztak a dobogóról. Nagy verést kapott a Mezőkövesd Budapesten.
A labdarúgó NB II 11. fordulójában a Mezőkövesd a Budapest Honvéd vendégeként lépett pályára. A találkozón a fővárosi együttes magabiztos teljesítményt nyújtott, és fölényes, 5–2-es győzelmet aratott. A vereség következtében a sárga-kékek visszacsúsztak a tabella negyedik helyére.
Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC 5–2 (2–1)
Budapest, Bozsik Aréna. Vezette: Molnár Attila (Garai Péter, Dobos Dávid)
HONVÉD: Tujvel – Ujváry, Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya (Kállai, 85.) – Pekár I. (Sigér Á., 80.) – Gyurcsó (Pinte, 67.), Szamosi Á. (Somogyi Á., 80.), Zuigéber Á. (Medgyes 67.) – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Debreceni Z. – Csatári (Kovalenko, 64.) – Pintér Á. (Bartucz D., 41.), Vidnyánszky (Lőrinczy, 64.), Bertus (Zvekanov, 64.) – Szalai J., Vörös. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Zuigéber Á. (3., 59.), Csontos D. (14. bünt.), Medgyes (79.), Pinte (87.) ill. Baki (11. öng.), Varjas Z. (75.)