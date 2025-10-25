október 25., szombat

Fontos

3 órája

Nincs mese – Budapesten kell játszaniuk a sárga-kékeknek

Címkék#Mezőkövesd Zsóry FC#Budapest Honvéd#NB II

Fontos mérkőzést játszanak Budapesten a sárga-kékek. A Honvédhoz látogat a Mezőkövesd Zsóry FC.

A labdarúgó NB II., 11. fordulójában Budapest Honvéd FC – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést rendeznek vasárnap 17 órától. A vendégek a 2., míg a hazaiak a 3. pozícióból várhatják az összecsapást, így különösen nagy téttel bíró csatára számíthatunk. A Mezőkövesd vezetedzője, Csertői Aurél is nehéz mérkőzésre számít Budapesten, de a cél mindenképp csak a győzelem lehet a sárga-kékeknek.

Mezőkövesd
A múlt heti Budafok elleni találkozót megnyerte a Mezőkövesd.  Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC

Azért játszik a Mezőkövesd, hogy nyerjen

Csertői Aurél a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője:
– Mint minden győzelem, a Budafok elleni siker is nagyon fontos és értékes számunkra, természetesen ez a siker is három pontot ért. Minden mérkőzésen azért játszunk, hogy nyerjünk, ezért nagy örömmel tölt el, hogy sikerült begyűjtenünk a bajnoki pontokat. Nagyon örülünk annak is, hogy Vörös Barna megszerezte az első gólját a csapatban, a teljesítménye biztató a jövőre nézve. A Budapest Honvéd ellen nagyon nehéz mérkőzésre számítok, mert vasárnapi ellenfelünk is egy erős és jó csapat, nem véletlenül tartoznak az élcsapatok közé. Igaz, hogy a fővárosi együttes szerezte a legtöbb gólt a bajnokságban, de nem csak a támadójátékukat lehet kiemelni, védekezésben is nagyon erős az ellenfelünk, vannak nagyon jó és rutinos játékosok a hátsó alakzatban is. Azt nem tudom, hogy mi döntheti el a találkozót, de az biztos, hogy jobban kell játszanunk, mint a Budafok ellen, felül kell múlnunk a múlt heti teljesítményünket, ha szeretnénk jó eredményt elérni. A Mezőkövesd előtt a Budapest Honvédnál dolgoztam, ugyanakkor nem készülök jobban, mint a többi mérkőzésre, nem jelent számomra presztízskérdést a hétvégi találkozó. Sajnos vannak sérültjeink, így nem valószínű, hogy mindenkire számíthatok vasárnap, ettől függetlenül szeretnénk megnyerni a mérkőzést.

 

