Mindössze pár percig vezettek, majd jött a baj
Élvonalbeli csapat volt az ellenfél. Hat gólt hozott a Mezőkövesd találkozója.
Forrás: Az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. hivatalos honlapja
A MOL Magyar Kupa 4. fordulójában az élvonalbeli MTK Budapest a Mezőkövesd Zsóry FC-t fogadta. A fővárosiak az előző körben idegenben ütötték ki a Siófokot 7–1-re, míg a matyóföldiek Gyulán arattak 2–0-s sikert.
Vezetett a Mezőkövesd
A találkozó remekül indult a sárga-kékek számára: már az 5. percben Csatári révén megszerezték a vezetést. Az öröm azonban nem tartott sokáig, hiszen a 13. percben Átrok egalizált, majd a 34. percben Kovács P. góljával már az MTK állt jobban, így 2–1-es hazai előnnyel vonultak pihenőre a felek. A második játékrészben tovább nőtt a különbség: az 55. percben Plsek is betalált, majd a 69. percben a rutinos Németh Krisztián találata végleg eldöntötte a párharcot. A hajrában Kovács P. újabb gólt szerzett, így duplázva alakította ki az 5–1-es végeredményt. Az MTK ezzel magabiztosan jutott tovább a Magyar Kupában, míg a Mezőkövesd számára véget ért a sorozat.
Magyar Kupa, 4. forduló
MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC 5-1 (2-1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1714 fő
Vezette: Iványi Gábor (Drabon, Tóth II., Vígh-Tarsonyi
MTK Budapest: Fadgyas – Bévárdi, Varju (Lehoczky, 67.), Szépe, Kovács – Kata (Plsek, 46.), Németh Hunor – Átrok, Bognár (Polievka, 57.), Kerezsi (Vitályos, 46.) – Németh Krisztián (Törőcsik, 72.)
Vezetőedző: Horváth Dávid
Mezőkövesd Zsóry FC: Winter – Bartusz, Bertus, Bora, Csatári (Vidnyánszki, 65.), Csirmaz, Lőrinczy (Zachán, 74.), Szalai (Vörös, 65.), Ternován (Debreceni, 65.), Varjas (Keresztes, 65.), Zvekanov
Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Átrok (13.), Kovács (34., 82.), Plsek (55.), Németh Krisztián (69.) illetve Csatári (5.)
Sárga lap: Vidnyánszky (87.)
,,Ebben a játékban, amit nem is hívnék futballnak, nem voltunk jobbak"