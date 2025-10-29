október 29., szerda

Nárcisz névnap

11°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újra megtörtént

1 órája

Mindössze pár percig vezettek, majd jött a baj

Címkék#MOL Magyar Kupa#Mezőkövesd Zsóry Futball Club#NB II#MTK

Élvonalbeli csapat volt az ellenfél. Hat gólt hozott a Mezőkövesd találkozója.

Mindössze pár percig vezettek, majd jött a baj

Forrás: Az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. hivatalos honlapja

A MOL Magyar Kupa 4. fordulójában az élvonalbeli MTK Budapest a Mezőkövesd Zsóry FC-t fogadta. A fővárosiak az előző körben idegenben ütötték ki a Siófokot 7–1-re, míg a matyóföldiek Gyulán arattak 2–0-s sikert. 

Mezőkövesd
Ismét öt gólt kapott a Mezőkövesd Zsóry FC.  Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Vezetett a Mezőkövesd

A találkozó remekül indult a sárga-kékek számára: már az 5. percben Csatári révén megszerezték a vezetést. Az öröm azonban nem tartott sokáig, hiszen a 13. percben Átrok egalizált, majd a 34. percben Kovács P. góljával már az MTK állt jobban, így 2–1-es hazai előnnyel vonultak pihenőre a felek. A második játékrészben tovább nőtt a különbség: az 55. percben Plsek is betalált, majd a 69. percben a rutinos Németh Krisztián találata végleg eldöntötte a párharcot. A hajrában Kovács P. újabb gólt szerzett, így duplázva alakította ki az 5–1-es végeredményt.  Az MTK ezzel magabiztosan jutott tovább a Magyar Kupában, míg a Mezőkövesd számára véget ért a sorozat.

 

Magyar Kupa, 4. forduló

MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC 5-1 (2-1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1714 fő
Vezette: Iványi Gábor (Drabon, Tóth II., Vígh-Tarsonyi
MTK Budapest: Fadgyas – Bévárdi, Varju (Lehoczky, 67.), Szépe, Kovács – Kata (Plsek, 46.), Németh Hunor – Átrok, Bognár (Polievka, 57.), Kerezsi (Vitályos, 46.) – Németh Krisztián (Törőcsik, 72.)
Vezetőedző: Horváth Dávid
Mezőkövesd Zsóry FC: Winter – Bartusz, Bertus, Bora, Csatári (Vidnyánszki, 65.), Csirmaz, Lőrinczy (Zachán, 74.), Szalai (Vörös, 65.), Ternován (Debreceni, 65.), Varjas (Keresztes, 65.), Zvekanov
Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Átrok (13.), Kovács (34., 82.), Plsek (55.), Németh Krisztián (69.) illetve Csatári (5.)
Sárga lap: Vidnyánszky (87.)

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu