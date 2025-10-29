Mindössze pár percig vezettek, majd jött a baj

A MOL Magyar Kupa 4. fordulójában az élvonalbeli MTK Budapest a Mezőkövesd Zsóry FC-t fogadta. A fővárosiak az előző körben idegenben ütötték ki a Siófokot 7–1-re, míg a matyóföldiek Gyulán arattak 2–0-s sikert.

Ismét öt gólt kapott a Mezőkövesd Zsóry FC. Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC

Vezetett a Mezőkövesd

A találkozó remekül indult a sárga-kékek számára: már az 5. percben Csatári révén megszerezték a vezetést. Az öröm azonban nem tartott sokáig, hiszen a 13. percben Átrok egalizált, majd a 34. percben Kovács P. góljával már az MTK állt jobban, így 2–1-es hazai előnnyel vonultak pihenőre a felek. A második játékrészben tovább nőtt a különbség: az 55. percben Plsek is betalált, majd a 69. percben a rutinos Németh Krisztián találata végleg eldöntötte a párharcot. A hajrában Kovács P. újabb gólt szerzett, így duplázva alakította ki az 5–1-es végeredményt. Az MTK ezzel magabiztosan jutott tovább a Magyar Kupában, míg a Mezőkövesd számára véget ért a sorozat.