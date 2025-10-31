Gondok vannak a sárga-kékek öltözőjében – nincs idő a kesergésre

A labdarúgó NB II 12. fordulójában vasárnap 17 órától Ajkán lép pályára a Mezőkövesd Zsóry FC együttese. A sárga-kékek számára az elmúlt napok nem alakultak a legkedvezőbben: múlt vasárnap a fővárosban 5–2-es vereséget szenvedtek a Budapest Honvédtól a bajnokságban, majd a hét közepén a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában az élvonalbeli MTK Budapest bizonyult jobbnak és 5-1-el jutott tovább. A dél-borsodiak a tabella 4. helyéről, míg az Ajka a 13. helyről várja a vasárnapi összecsapást.

A Mezőkövesd ünneplése az MTK elleni vezető gól után. Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC

A mezőkövesdnek továbbra is vannak sérültjei

Csertői Aurél a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: - Úgy gondolom, hogy az első félidőben teljesen egyenrangú ellenfelei voltunk az élvonalban szereplő MTK csapatának, gólszerzési lehetőségeink is adódtak. Fordulás után mivel hátrányban voltunk, nyíltabban játszottunk és ellenfelünk lekontrázott bennünket. A második félidőben kijött az osztálykülönbség a két csapat között, az MTK megérdemelten győzött és jutott tovább. Ami az Ajka elleni mérkőzést illeti, nagyon nehéz találkozóra számítok. Vasárnapi ellenfelünk nincs jó helyzetben, úgy gondolom, hogy az Ajka mindent meg fog tenni a jó eredmény érdekében. A dunántúli gárda harcosan és agresszíven játszik, ebben mi nem vagyunk olyan jók, ezért megpróbáljuk majd lefocizni őket. Igaz, hogy szerdán este játszottunk, de úgy gondolom, hogy vasárnapra 100%-os állapotban leszünk. Továbbra is vannak sérültjeink, szerintem közülük Zachán játékára van esély a hétvégén. Két vereség után vagyunk, így az öltözői hangulat nem jó, de nincs idő keseregni, hiszen vasárnap újra játszunk és szeretnénk győzelmet aratni. A győzelem össze kovácsolja a csapatot, javítja a hangulatot, minden erőnkkel azon leszünk, hogy megnyerjük a hétvégi mérkőzést.