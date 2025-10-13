október 13., hétfő

Bajnoki

2 órája

A három borsodi meccs: pont nélkül maradtak

Címkék#Borsod Sport Klub#Mezőkövesdi KC#kézilabda

A Vecsést látták vendégül. A Mezőkövesd újabb vereséget szenvedett.

A három borsodi meccs: pont nélkül maradtak

Fotó: Jalkóczi Karolin

Az NB I/B, a kézilabda másodosztály hét végi fordulójában három vármegyei klub is pályára lépett.  A férfiaknál a  DVTK a Dabast, a Mezőkövesd a Vecsést, míg a nőknél a Borsod Sport Klub a Tempo KSE-t látta vendégül. Íme az eredmények: 

Mezőkövesd
A Mezőkövesd 10 góllal maradt alul. Fotó: Jalkóczi Karolin

Férfi NB I/B, 6. forduló:
DVTK – Dabas KC 27–39 (12–17)
Miskolc, városi sportcsarnok, 200 néző. V.: Juhász, Rontó.
A DVTK legjobb dobói: Kohlrusz (6), Kiss R. (4), Juhász (4), Hangyel (3), Nagy B. (3). 


Mezőkövesdi KC – Vecsési KK 25–35 (11–16)
Mezőkövesd, 200 néző. V.: Bujdosó, Horváth.
Az MKC legjobb dobói: Kátai (7), Dócs (7), Jávor (3), Vrhovina (3), Bodnár (3).

 

Női NB I/B, 5. forduló:
Borsod Sport Klub – Tempo KSE 23–26 (14–14)
Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, 200 néző. V.: Budai-Bock, Wenzel.
A BSK legjobb dobói: Oláh L. (4), Tóth A. (3), Ofra (3), Osvai (3).

 

