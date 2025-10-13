A három borsodi meccs: pont nélkül maradtak

Az NB I/B, a kézilabda másodosztály hét végi fordulójában három vármegyei klub is pályára lépett. A férfiaknál a DVTK a Dabast, a Mezőkövesd a Vecsést, míg a nőknél a Borsod Sport Klub a Tempo KSE-t látta vendégül. Íme az eredmények:

A Mezőkövesd 10 góllal maradt alul. Fotó: Jalkóczi Karolin

Férfi NB I/B, 6. forduló:

DVTK – Dabas KC 27–39 (12–17)

Miskolc, városi sportcsarnok, 200 néző. V.: Juhász, Rontó.

A DVTK legjobb dobói: Kohlrusz (6), Kiss R. (4), Juhász (4), Hangyel (3), Nagy B. (3).



Mezőkövesdi KC – Vecsési KK 25–35 (11–16)

Mezőkövesd, 200 néző. V.: Bujdosó, Horváth.

Az MKC legjobb dobói: Kátai (7), Dócs (7), Jávor (3), Vrhovina (3), Bodnár (3).

Női NB I/B, 5. forduló:

Borsod Sport Klub – Tempo KSE 23–26 (14–14)

Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, 200 néző. V.: Budai-Bock, Wenzel.

A BSK legjobb dobói: Oláh L. (4), Tóth A. (3), Ofra (3), Osvai (3).