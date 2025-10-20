A DVTK sereghajtó

A férfi kézilabda NB I/B 7. fordulójában mindkét vármegyei klub vereséget szenvedett. A Mezőkövesd szombaton a DEAC otthonában kapott ki 4 góllal, míg a DVTK pénteken Vecsésen maradt alul. A kövesdiek mindössze 4 ponttal 12. helyen, míg a piros-fehérek 1 pontot szerezve sereghajtóak.

A Mezőkövesd újabb vereséget szenvedett. Fotó: Jalkóczi Karolin

A Mezőkövesd pont nélkül térhetett haza