49 perce
A DVTK sereghajtó
Mindkét vármegyei klub parkettre lépett. A Mezőkövesd idegenben szerepelt.
Fotó: Jalkóczi Karolin
A férfi kézilabda NB I/B 7. fordulójában mindkét vármegyei klub vereséget szenvedett. A Mezőkövesd szombaton a DEAC otthonában kapott ki 4 góllal, míg a DVTK pénteken Vecsésen maradt alul. A kövesdiek mindössze 4 ponttal 12. helyen, míg a piros-fehérek 1 pontot szerezve sereghajtóak.
A Mezőkövesd pont nélkül térhetett haza
Kézilabda: NB I/B
Férfi NB I/B, 7. forduló:
Vecsési KK – DVTK 27–21 (13–16)
Vecsés, 150 néző. V.: Hornyik, Zörgő.
A DVTK legjobb dobói: Saláta (4), Molnár-Nagy (4), Gulyás (4).
Debreceni EAC – Mezőkövesdi KC 27–23 (15–10)
Debrecen, 250 néző. V.: Kriskó, Petrik-Varga.
Az MKC legjobb dobói: Jancsó (8), Jávor (4), Kátai (4), Szabó D. (4).
Az élcsoport állása: 1. Veszprém Handball Academy 14 pont, 2. Vecsési KK 14, 3. Eger 13,... 12. Mezőkövesdi KC 4,... 16. DVTK 1.
