október 20., hétfő

Vendel névnap

+12
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Párharc

1 órája

A DVTK sereghajtó

Címkék#NB I / B#Mezőkövesdi KC#kézilabda

Mindkét vármegyei klub parkettre lépett. A Mezőkövesd idegenben szerepelt.

A DVTK sereghajtó

Fotó: Jalkóczi Karolin

A férfi kézilabda NB I/B 7. fordulójában mindkét vármegyei klub vereséget szenvedett. A Mezőkövesd szombaton a DEAC otthonában kapott ki 4 góllal, míg a DVTK pénteken Vecsésen maradt alul. A kövesdiek mindössze 4 ponttal 12. helyen, míg a piros-fehérek  1 pontot szerezve sereghajtóak.

Mezőkövesd
A Mezőkövesd újabb vereséget szenvedett. Fotó:  Jalkóczi Karolin 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Mezőkövesd pont nélkül térhetett haza

Kézilabda: NB I/B

Férfi NB I/B, 7. forduló:
Vecsési KK – DVTK 27–21 (13–16)
Vecsés, 150 néző. V.: Hornyik, Zörgő.
A DVTK legjobb dobói: Saláta (4), Molnár-Nagy (4), Gulyás (4).

Debreceni EAC – Mezőkövesdi KC 27–23 (15–10)
Debrecen, 250 néző. V.: Kriskó, Petrik-Varga.
Az MKC legjobb dobói: Jancsó (8), Jávor (4), Kátai (4), Szabó D. (4).

Az élcsoport állása: 1. Veszprém Handball Academy 14 pont, 2. Vecsési KK 14, 3. Eger 13,... 12. Mezőkövesdi KC 4,... 16. DVTK 1.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu