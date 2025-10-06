október 6., hétfő

Bajnokság

1 órája

Negyvennégy: nem ment hátul félezer néző előtt

Dabason nem ment a dél-borsodiaknak. A Mezőkövesd nagy verésbe futott bele.

Negyvennégy: nem ment hátul félezer néző előtt

Kézilabda. Az  NB I/B, a kézilabda másodosztály hét végi fordulójában mind a három Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei csapat pályára lépett. A férfiaknál a DVTK az Eger vendégeként kapott ki, a Mezőkövesd a Dabas otthonában, míg a nőknél a Borsod Sport Klub az MTK-nál. Az eredmények:

Mezőkövesd
A Mezőkövesd 15 gólos vereséget szenvedett Fotó: MKC

Férfi NB I/B 5. forduló
Eger – DVTK 24–21 (11–11)
Eger, 550 néző. V.: Marosi, Pap.
A DVTK legjobb gólszerzői: Kohlrusz (5), Horváth M. (4), Molnár-Nagy (3).
Dabas KC – Mezőkövesdi KC 44–29 (23–15)
Dabas, 500 néző. V.: Paska, Vastag. 
Az MKC legjobb gólszerzői: Jávor (6), Veres (5), Jancsó (4), Vrhovina (3), Dócs (3).
Az élcsoport állása: 1. Veszprém Handball Academy U21 10 pont, 2. Eger 10, 3. Vecsés 10,... 9. Mezőkövesd 4,... 15. DVTK 1.

Női NB I/B 4. forduló:
MTK Budapest – Borsod Sport Klub 34–23 (17–11)
Budapest, 100 néző. V.: Barna, Kovács.
A BSK legjobb gólszerzői: Nyakó (5), Szabó F. (2), Mészáros (2), Oláh L. (2), Szentkeressy-Kovács (2), Tóth A. (2), Ofra (2), Kozma (2), Osvai (2), Babos (2).
Az élcsoport állása: 1. MTK Budapest 8 pont, 2. Komárom 8, 3. Eszterházy SC 8,... 9. Borsod SK 4.

 

