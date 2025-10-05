október 5., vasárnap

Továbbra is kiváló pozícióban a sárga-kékek

Címkék#Videoton#Mezőkövesd Zsóry FC#Csertői Aurél

Pontosztozkodás Székesfehérváron. Továbbra is dobogón a Mezőkövesd.

Az NB II kilencedik fordulójában a Mezőkövesd Zsóry FC Székesfehérvárra látogatott, ahol izgalmas mérkőzést vívott a hazai együttessel. Az első félidőben a fehérváriak kerültek előnybe, így 1–0-s hazai vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A fordulás után azonban a sárga-kékek átvették a kezdeményezést, és Vidnyánszky találatával sikerült kiegyenlíteniük. A hátralévő időben mindkét fél próbálkozott a győztes gól megszerzésével, ám az eredmény már nem változott, így 1–1-es döntetlennel zárult a találkozó. Mivel a Csákvár csupán egy pontot szerzett a Békéscsaba elleni összecsapáson, eldőlt, hogy Csertői Aurél együttese kilenc fordulót követően is megőrzi helyét a dobogó legalsó fokán.

Mezőkövesd
A Mezőkövesd egyenlítő gólját Vidnyánszky Mátyás szrezte.  Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC

LABDARÚGÓ NB II


9. FORDULÓ


VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–MEZŐKÖVESD ZSÓRY 1–1 (1–0)
 

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2293 néző. Vezette: Sipos Tamás (Máyer Gábor, Sinkovicz Dániel)
VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K. (Kojnok, 63.), Murka, Spandler, Horváth T. (Virágh, 75.) – Kovács B. (Kocsis B., 63.), Kocsis G., Varga R., Nagy D. – Menyhárt (Zsótér, 63.), Németh D. (Bobál G., 33.). Vezetőedző: Boér Gábor
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Csörgő V., Ternován – Csatári (Varjas, 87.) – Pintér Á. (Bartusz, 72.), Vidnyánszky (Kovalenko, 88.), Bertus (Lőrinczy, 87.) – Szalai J., Vörös (Saja, 72.). Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Varga R. (17.), ill. Vidnyánszky (52.)

 

