Továbbra is kiváló pozícióban a sárga-kékek

Az NB II kilencedik fordulójában a Mezőkövesd Zsóry FC Székesfehérvárra látogatott, ahol izgalmas mérkőzést vívott a hazai együttessel. Az első félidőben a fehérváriak kerültek előnybe, így 1–0-s hazai vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A fordulás után azonban a sárga-kékek átvették a kezdeményezést, és Vidnyánszky találatával sikerült kiegyenlíteniük. A hátralévő időben mindkét fél próbálkozott a győztes gól megszerzésével, ám az eredmény már nem változott, így 1–1-es döntetlennel zárult a találkozó. Mivel a Csákvár csupán egy pontot szerzett a Békéscsaba elleni összecsapáson, eldőlt, hogy Csertői Aurél együttese kilenc fordulót követően is megőrzi helyét a dobogó legalsó fokán.

A Mezőkövesd egyenlítő gólját Vidnyánszky Mátyás szrezte. Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC