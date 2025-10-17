október 17., péntek

Csata

49 perce

Pénteken listavezetők lettek a sárga-kékek

Péntek este játszottak. A Mezőkövesd hazai környezetben lépett pályára.

Pénteken listavezetők lettek a sárga-kékek

Fotó: MZSFC/Csendes Szonja

A labdarúgó NB II 10. fordulójában már pénteken pályára lépett a Mezőkövesd Zsóry FC együttese. Ennek oka az volt, hogy az NB I-ben a Kolorcity Kazincbarcika SC hazai pályája szintén a mezőkövesdi városi stadion, márpedig az észak-borsodiak vasárnap 13.15-től a Kisvárda MG alakulatát fogadják. Csertői Aurél vezetőedző gárdája a Budafok ellen harcolt, és a 17 esztendős Vörös gólja (első NB II-es találata) révén otthon tartotta a három pontot. Ezzel a győzelemmel ideiglenesen a tabella első helyéről várja a folytatást a dél-borsodi klub.

Mezőkövesd
A Mezőkövesd 17 esztendős játékosa, Vörös Barna szerezte a győztes gólt. Fotó: MZSFC

A Mezőkövesd egygólos győzelmet aratott

Mezőkövesd Zsóry FC – Budafoki MTE  1–0 (0–0) 

Mezőkövesd, 500 néző. Vezeti: Zierkelbach (Ring, Sinkovicz).

Mezőkövesd: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Debreceni (Bora, 82.) – Csatári – Pintér Á. (Bartusz, 82.), Vidnyánszky (Kovalenko, 90+1.), Bertus – Szalai J. (Lőrinczy, 90+1.) , Vörös (Saja, 74.). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Budafok: Ecseri – Bukta, Fekete M., Horgosi, Lapu, Nándori (Kovács D., 67.) – Varga B. (Gyurkó, 78.), Stumpf, Posztobányi – Vasvári, Hajdú R. Vezetőedző: Mészöly Géza.

Gólszerző: Vörös (50.).

Sárga lap: Posztobányi (58.), Bartusz (90+2.) ill. Hajdú (76.), Horgosi (90+4.).

Kiállítva: Fekete M. (72.).

 



 



 

 

