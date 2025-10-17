Pénteken listavezetők lettek a sárga-kékek

A labdarúgó NB II 10. fordulójában már pénteken pályára lépett a Mezőkövesd Zsóry FC együttese. Ennek oka az volt, hogy az NB I-ben a Kolorcity Kazincbarcika SC hazai pályája szintén a mezőkövesdi városi stadion, márpedig az észak-borsodiak vasárnap 13.15-től a Kisvárda MG alakulatát fogadják. Csertői Aurél vezetőedző gárdája a Budafok ellen harcolt, és a 17 esztendős Vörös gólja (első NB II-es találata) révén otthon tartotta a három pontot. Ezzel a győzelemmel ideiglenesen a tabella első helyéről várja a folytatást a dél-borsodi klub.

A Mezőkövesd 17 esztendős játékosa, Vörös Barna szerezte a győztes gólt. Fotó: MZSFC

A Mezőkövesd egygólos győzelmet aratott