1 órája
Nagyon hosszú ideig nem húzhatnak csukát
A fegyelmi bizottság ülésezett. A Mezőcsát játékosát szigorúan büntették.
A Mezőcsát játékosát múlt vasárnap Mezőkeresztesen állították ki. A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi döntéseket hozta:
A Mezőcsát labdarúgója az őszi szezonban már nem léphet pályára
Vármegyei I. osztály
– Ambrus Milán (Felsőzsolca) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Sipos József (Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát) 2025. december 1-ig mérkőzésektől eltiltva.
Vármegyei II. osztály
Észak csoport
– Tóth Marcell József (Onga) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Beri Zsolt (Lak) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
Kelet csoport
– Orosz István (Garadna) 2026. március 30-ig mérkőzésektől eltiltva.
– Kiss Norbert (Gönc) 2026. március 30-ig mérkőzésektől eltiltva.
– Hankó Norbert (Gönc) 3 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Mahalek Alex (Erdőhorváti) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
Közép csoport
– Dlehány Bence (Ónod) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Nyerges Sándor (Hejőpapi) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Mészáros Zoltán (Cserépfalu) 2 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
