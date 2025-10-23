október 23., csütörtök

Szankciók

1 órája

Nagyon hosszú ideig nem húzhatnak csukát

A fegyelmi bizottság ülésezett. A Mezőcsát játékosát szigorúan büntették.

A Mezőcsát játékosát múlt vasárnap Mezőkeresztesen állították ki. A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi döntéseket hozta:

Mezőcsát
A Mezőcsát játékosát eltiltották. Fotó: illusztráció

A Mezőcsát labdarúgója az őszi szezonban már nem léphet pályára

Vármegyei I. osztály
– Ambrus Milán (Felsőzsolca) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Sipos József (Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát) 2025. december 1-ig mérkőzésektől eltiltva.

Vármegyei II. osztály
Észak csoport
– Tóth Marcell József (Onga) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Beri Zsolt (Lak) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

Kelet csoport
– Orosz István (Garadna) 2026. március 30-ig mérkőzésektől eltiltva.
– Kiss Norbert (Gönc) 2026. március 30-ig mérkőzésektől eltiltva.
– Hankó Norbert (Gönc) 3 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Mahalek Alex (Erdőhorváti) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

Közép csoport
– Dlehány Bence (Ónod) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Nyerges Sándor (Hejőpapi) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Mészáros Zoltán (Cserépfalu) 2 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

 

