Gyász

1 órája

Gyászol Mezőcsát: Elhunyt Juhász Sándor

Címkék#mezőcsát#megyei foci#elhunyt#gyász

Elhunyt Juhász Sándor, Mezőcsát díszpolgára. A Mezőcsát hétvégi mérkőzése előtt rá emlékeztek.

Meghatározó alakját veszítette el Mezőcsát sportközössége: elhunyt Juhász Sándor, a város díszpolgára, a középiskola igazgatója és a helyi sportegyesület korábbi elnöke. Juhász Sándor évtizedeken át aktívan támogatta a település sportéletét, különösen a sakk, a labdarúgás és a kézilabda területén. A klub az MVSC elleni bajnoki mérkőzés előtt egy perces gyászszünettel búcsúztatta.

Mezőcsát
Juhász Sándor sokat tett a mezőcsáti sportért. Fotó: Mezőcsát DBFC

 

 

