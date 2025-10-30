Gyászol Mezőcsát: Elhunyt Juhász Sándor

Meghatározó alakját veszítette el Mezőcsát sportközössége: elhunyt Juhász Sándor, a város díszpolgára, a középiskola igazgatója és a helyi sportegyesület korábbi elnöke. Juhász Sándor évtizedeken át aktívan támogatta a település sportéletét, különösen a sakk, a labdarúgás és a kézilabda területén. A klub az MVSC elleni bajnoki mérkőzés előtt egy perces gyászszünettel búcsúztatta.

Juhász Sándor sokat tett a mezőcsáti sportért. Fotó: Mezőcsát DBFC