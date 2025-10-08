október 8., szerda

Koppány névnap

14°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Búcsú

29 perce

,,Személyesen körülbelül egy hónapja beszéltünk, terveztük, hogy majd nemsokára nálam, Miskolcon találkozunk. Erre sajnos már nem kerül sor"

Címkék#Dr Mezey György#megyei foci#labdarúgás

Eltávozott a magyar edzőlegenda. Elhunyt dr. Mezey György.

Labdarúgás. Elhunyt dr. Mezey György mesteredző, az MLSZ Életműdíjasa, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, aki 35 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest – közölte szerda reggel a Magyar Labdarúgó Szövetség.
 

Mezey György
Balázs András és Mezey György barátok voltak Fotó: ÉM-archívum

– Nagyon megvisel, hogy Gyuri eltávozott... – mondta Balázs András, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei labdarúgó szövetség és az Magyar Labdarúgó Szövetség volt megyei társadalmi elnöke, két cikluson keresztül az MLSZ elnökségének tagja, egy ciklusban az MLSZ amatőr bizottságának elnöke. – Még tegnapelőtt beszéltem vele, volt egy baráti társaság, amiben mind a ketten benne voltunk. Összejártunk, személyesen körülbelül egy hónapja beszéltünk, terveztük, hogy majd nemsokára nálam, Miskolcon találkozunk. Erre sajnos már nem kerül sor... Gyuri egy vitatott személyiség volt, hiszen voltak sokan, akik elismerték, a tudását, azt, amit tett a magyar labdarúgás érdekében, és akadtak olyanok is, akiknek nem ez volt a véleménye. Vannak azonban vele kapcsolatban tények: az egyik, hogy mindmáig az utolsó szövetségi kapitány, aki kivitte a válogatottat világbajnokságra 1986-ban, előtte, 1985-ben ő volt az év európai szövetségi kapitánya.

Mezey György szívügye volt

Balázs András (1947) hozzátette, hogy Mezey György nagyon szigorú edző volt, elvárta a fegyelmet mindenhol és mindenkitől a munkássága alatt, igyekezett egyformán betartatni az átala megfogalmazott rendet.
– Rengeteget beszélgettünk, amikor a megyében járt, nem csak Miskolcon, máshol is
– folytatta a korábbi megyei elnök. – Az észak-magyarországi edzőképzés központja nálunk, a népkerti sporttelepen volt, szívügye volt a minőségi szakember képzés. Hogy legyenek olyan edzők Magyarországon, akik minden téren képzettek, nem csak a labdarúgást magát ismerik, hanem például a pedagógiát, a pszichológiát, beszélnek nyelvet is, hogy be tudjanak kapcsolódni a kontinens vérkeringésébe is. Az egyik legnagyobb hazai szakember távozott most közülünk... A búcsúztatásán, az előbb említett baráti körrel természetesen ott leszünk... Nyugodj békében, Gyuri!

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Balázs András: tények

  1. 2003-2005: MLSZ elnökségi tag
  2. 1998-2003: MLSZ elnökségi tag
  3. 1991 – 2010:  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség Elnöke
  4. 2011– 2016 (06.24.):  MLSZ BAZ Megyei Igazgatóság Társadalmi Elnöke

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu