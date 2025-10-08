Labdarúgás. Elhunyt dr. Mezey György mesteredző, az MLSZ Életműdíjasa, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, aki 35 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest – közölte szerda reggel a Magyar Labdarúgó Szövetség.



Balázs András és Mezey György barátok voltak Fotó: ÉM-archívum

– Nagyon megvisel, hogy Gyuri eltávozott... – mondta Balázs András, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei labdarúgó szövetség és az Magyar Labdarúgó Szövetség volt megyei társadalmi elnöke, két cikluson keresztül az MLSZ elnökségének tagja, egy ciklusban az MLSZ amatőr bizottságának elnöke. – Még tegnapelőtt beszéltem vele, volt egy baráti társaság, amiben mind a ketten benne voltunk. Összejártunk, személyesen körülbelül egy hónapja beszéltünk, terveztük, hogy majd nemsokára nálam, Miskolcon találkozunk. Erre sajnos már nem kerül sor... Gyuri egy vitatott személyiség volt, hiszen voltak sokan, akik elismerték, a tudását, azt, amit tett a magyar labdarúgás érdekében, és akadtak olyanok is, akiknek nem ez volt a véleménye. Vannak azonban vele kapcsolatban tények: az egyik, hogy mindmáig az utolsó szövetségi kapitány, aki kivitte a válogatottat világbajnokságra 1986-ban, előtte, 1985-ben ő volt az év európai szövetségi kapitánya.

Mezey György szívügye volt

Balázs András (1947) hozzátette, hogy Mezey György nagyon szigorú edző volt, elvárta a fegyelmet mindenhol és mindenkitől a munkássága alatt, igyekezett egyformán betartatni az átala megfogalmazott rendet.

– Rengeteget beszélgettünk, amikor a megyében járt, nem csak Miskolcon, máshol is

– folytatta a korábbi megyei elnök. – Az észak-magyarországi edzőképzés központja nálunk, a népkerti sporttelepen volt, szívügye volt a minőségi szakember képzés. Hogy legyenek olyan edzők Magyarországon, akik minden téren képzettek, nem csak a labdarúgást magát ismerik, hanem például a pedagógiát, a pszichológiát, beszélnek nyelvet is, hogy be tudjanak kapcsolódni a kontinens vérkeringésébe is. Az egyik legnagyobb hazai szakember távozott most közülünk... A búcsúztatásán, az előbb említett baráti körrel természetesen ott leszünk... Nyugodj békében, Gyuri!