1 órája
Így dőlt meg a világrekord – ráadásul miskolci színekben
Egy teljesen új súlycsoportban indult a DVTK versenyzője. Mészéros László világrekordot döntött.
Egyéves szünet után újra versenykörülmények között mutatkozott be a DVTK erőemelő szakosztályának legendás alakja, Mészáros László. A fekvenyomás kiemelkedő alakja október 18-19 között a dubaji Binous Classic Expón egy teljesen új súlycsoportban indult, ahol közel harminc kilogrammal javította meg a korábbi világrekordot, emellett az abszolút mezőnyben bronzérmet is begyűjtött. A diósgyőri sportember a WRPF (World Raw Powerlifting Federation) nemzetközi szinten is nagy presztízzsel bíró versenyén lépett színpadra, a +140 kilogrammos kategóriában, az 55–60 évesek között.
