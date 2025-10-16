október 16., csütörtök

Gál névnap

13°
+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Start

26 perce

Jordan Mckee, és Gabriel Trindade Da Rocha is csatlakozott

Címkék#MEAFC-Peka Bau#ExtraligaFérfi NB I#röplabda

Hazai környezetben az egyetemisták. A MEAFC-Peka Bau a Debrecen ellen kezd.

Jordan Mckee, és Gabriel Trindade Da Rocha is csatlakozott

Röplabda. Indul a férfi röplabda-bajnokság 2025/2026-os idénye. A MEAFC-Peka Bau gárdája az előző évadot a 10. helyen zárta. A tréner továbbra is Kovács Zoltán, akinek a vezetésével az egyetemisták hétfőn kezdenek, 18.30-tól az Egyetemi körcsarnokban, a Debreceni EAC ellen.

MEAFC
A MEAFC-Peka Bau 2025/2026-os csapata Fotó: MEAFC

MEAFC-Peka Bau: nem csak a csapat újult meg

– Hosszú felkészülési időszak áll a csapat mögött, így a játékosok már nagyon várják az október 20-ai szezonkezdést – jelentette ki Barócsi Ákos, szakosztályvezető. – Azt gondolom, külön motiválni nem kell majd őket, hiszen ezért dolgoztak eddig a szürke hétköznapokban, ráadásul hazai pályán indulhat az új szezon. Ebben a hosszú előszezonban volt idő beépíteni az új játékosokat, hiszen heten érkeztek, ebből három játékos saját nevelésű: Veres Bence, Jordan Mckee, Gabriel Trindade Da Rocha, Fülöp Attila, Konecsni Benedek, Tordai Bence, Szabó Péter. Továbbra is a felsőházi rájátszásba kerülés lebeg a szemünk előtt. Azt gondolom, ehhez minden külső és belső tényező adott. A csapat munkamoráljára egy rossz szavunk sem lehet és a csapategység is nagyon erős. Ezekből és a felkészülési mérkőzésen mutatott játékra és egységre alapozhatunk az új szezonban. Bízom benne, hogy az első fordulóban sokan kilátogatnak az Egyetemi Körcsarnokba, hiszen nem csak a csapat újult meg, de a mérkőzés körítése és látványvilága is. Nagy öröm, hogy a mérkőzések alatt ebben a szezon büfé fog üzemelni a Boszorkánykonyha Étterem jóvoltából. Továbbá a belépő mellé tombolák is járnak, s értékes nyereményeket és a MEAFC-os rekliviákat nyerhetnek a nézők a szettek közötti sorsolásoknál.

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!


A MEAFC-tól távozott Bari Bence (Kecskemét), Árva Milán (Vegyész RC), Dóczi Attila (TFSE), Dobovics Gergely (Dág), Piotr Piwowarczyk (Volley Guibertin, Belgium), Simkó Dániel (abbahagyta), illetve Csizmadia János (visszavonult). A MEAFC egyébként már érintett lesz a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében: a Fino Kaposvár elleni első felvonást október 22-én, szerdán 18 órától bonyolítják le Miskolcon, a somogyi visszavágóra pedig november 4-én, kedden 18 órától kerül sor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu