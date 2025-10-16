Jordan Mckee, és Gabriel Trindade Da Rocha is csatlakozott

Röplabda. Indul a férfi röplabda-bajnokság 2025/2026-os idénye. A MEAFC-Peka Bau gárdája az előző évadot a 10. helyen zárta. A tréner továbbra is Kovács Zoltán, akinek a vezetésével az egyetemisták hétfőn kezdenek, 18.30-tól az Egyetemi körcsarnokban, a Debreceni EAC ellen.

A MEAFC-Peka Bau 2025/2026-os csapata Fotó: MEAFC

MEAFC-Peka Bau: nem csak a csapat újult meg

– Hosszú felkészülési időszak áll a csapat mögött, így a játékosok már nagyon várják az október 20-ai szezonkezdést – jelentette ki Barócsi Ákos, szakosztályvezető. – Azt gondolom, külön motiválni nem kell majd őket, hiszen ezért dolgoztak eddig a szürke hétköznapokban, ráadásul hazai pályán indulhat az új szezon. Ebben a hosszú előszezonban volt idő beépíteni az új játékosokat, hiszen heten érkeztek, ebből három játékos saját nevelésű: Veres Bence, Jordan Mckee, Gabriel Trindade Da Rocha, Fülöp Attila, Konecsni Benedek, Tordai Bence, Szabó Péter. Továbbra is a felsőházi rájátszásba kerülés lebeg a szemünk előtt. Azt gondolom, ehhez minden külső és belső tényező adott. A csapat munkamoráljára egy rossz szavunk sem lehet és a csapategység is nagyon erős. Ezekből és a felkészülési mérkőzésen mutatott játékra és egységre alapozhatunk az új szezonban. Bízom benne, hogy az első fordulóban sokan kilátogatnak az Egyetemi Körcsarnokba, hiszen nem csak a csapat újult meg, de a mérkőzés körítése és látványvilága is. Nagy öröm, hogy a mérkőzések alatt ebben a szezon büfé fog üzemelni a Boszorkánykonyha Étterem jóvoltából. Továbbá a belépő mellé tombolák is járnak, s értékes nyereményeket és a MEAFC-os rekliviákat nyerhetnek a nézők a szettek közötti sorsolásoknál.

A MEAFC-tól távozott Bari Bence (Kecskemét), Árva Milán (Vegyész RC), Dóczi Attila (TFSE), Dobovics Gergely (Dág), Piotr Piwowarczyk (Volley Guibertin, Belgium), Simkó Dániel (abbahagyta), illetve Csizmadia János (visszavonult). A MEAFC egyébként már érintett lesz a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében: a Fino Kaposvár elleni első felvonást október 22-én, szerdán 18 órától bonyolítják le Miskolcon, a somogyi visszavágóra pedig november 4-én, kedden 18 órától kerül sor.