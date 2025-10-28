október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hajrá

1 órája

Izgalmas fordulatok az egyetemen

Címkék#MEAFC-Miskolc#Rubeola FC Csömör#futsal

Nem maradtak izgalom nélkül a nézők. Izgalmas hajrá után kapott ki a MEAFC.

Izgalmas fordulatok az egyetemen

A Férfi Futsal NB II Keleti csoportjának 6. fordulójában a MEAFC-Miskolc hazai pályán fogadta a Rubeola gárdáját, és a nézők egy rendkívül fordulatos, izgalmas mérkőzésnek lehettek szemtanúi: mindkét csapat nagy lelkesedéssel és elszántsággal vetette bele magát a játékba, ám a végjátékban a vendégek bizonyultak határozottabbnak, így végül a Rubeola vitte el a három pontot.

MEAFC
A MEAFC-Miskolc a 8. helyen áll a bajnokságban.  Fotó: Olvasónktól

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A hajrában kapott ki a MEAFC

Férfi futsal NB II, Keleti csoport, 6. forduló:
MEAFC-Miskolc – Rubeola FC 5–6 (3–3)
MEAFC-Miskolc: Giák – Harsányi, Agárdy, Balogh D., Szabó D. Csere: Kupai, Veréb, Rémiás, Rab, Madarász, Czékus. Csapatvezető: Czékus Sándor.
MEAFC-gólszerző: Harsányi (14.), Rab (16.), Szabó D. (17.), Agárdy (35.), Oláh K. (36. – öngól).
 

Az élcsoport állása: 1. PFF-Szántó TISE 15 pont, 2. Kincsem Lovaspark Futsal 13, 3. VS Dunakeszi 11,... 8. MEAFC-Miskolc 6.

A MEAFC a Magyar Kupában is érdekelt. Az egyetemisták a 2. forduló keretében minden bizonnyal november 17-én lépnek pályára, az NB I-es Nyírbátor B-Kerép gárdája ellen, hazai környezetben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu