1 órája
Izgalmas fordulatok az egyetemen
Nem maradtak izgalom nélkül a nézők. Izgalmas hajrá után kapott ki a MEAFC.
A Férfi Futsal NB II Keleti csoportjának 6. fordulójában a MEAFC-Miskolc hazai pályán fogadta a Rubeola gárdáját, és a nézők egy rendkívül fordulatos, izgalmas mérkőzésnek lehettek szemtanúi: mindkét csapat nagy lelkesedéssel és elszántsággal vetette bele magát a játékba, ám a végjátékban a vendégek bizonyultak határozottabbnak, így végül a Rubeola vitte el a három pontot.
A hajrában kapott ki a MEAFC
Férfi futsal NB II, Keleti csoport, 6. forduló:
MEAFC-Miskolc – Rubeola FC 5–6 (3–3)
MEAFC-Miskolc: Giák – Harsányi, Agárdy, Balogh D., Szabó D. Csere: Kupai, Veréb, Rémiás, Rab, Madarász, Czékus. Csapatvezető: Czékus Sándor.
MEAFC-gólszerző: Harsányi (14.), Rab (16.), Szabó D. (17.), Agárdy (35.), Oláh K. (36. – öngól).
Az élcsoport állása: 1. PFF-Szántó TISE 15 pont, 2. Kincsem Lovaspark Futsal 13, 3. VS Dunakeszi 11,... 8. MEAFC-Miskolc 6.
A MEAFC a Magyar Kupában is érdekelt. Az egyetemisták a 2. forduló keretében minden bizonnyal november 17-én lépnek pályára, az NB I-es Nyírbátor B-Kerép gárdája ellen, hazai környezetben.