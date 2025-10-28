Izgalmas fordulatok az egyetemen

A Férfi Futsal NB II Keleti csoportjának 6. fordulójában a MEAFC-Miskolc hazai pályán fogadta a Rubeola gárdáját, és a nézők egy rendkívül fordulatos, izgalmas mérkőzésnek lehettek szemtanúi: mindkét csapat nagy lelkesedéssel és elszántsággal vetette bele magát a játékba, ám a végjátékban a vendégek bizonyultak határozottabbnak, így végül a Rubeola vitte el a három pontot.

A MEAFC-Miskolc a 8. helyen áll a bajnokságban. Fotó: Olvasónktól

A hajrában kapott ki a MEAFC

Férfi futsal NB II, Keleti csoport, 6. forduló:

MEAFC-Miskolc – Rubeola FC 5–6 (3–3)

MEAFC-Miskolc: Giák – Harsányi, Agárdy, Balogh D., Szabó D. Csere: Kupai, Veréb, Rémiás, Rab, Madarász, Czékus. Csapatvezető: Czékus Sándor.

MEAFC-gólszerző: Harsányi (14.), Rab (16.), Szabó D. (17.), Agárdy (35.), Oláh K. (36. – öngól).

Az élcsoport állása: 1. PFF-Szántó TISE 15 pont, 2. Kincsem Lovaspark Futsal 13, 3. VS Dunakeszi 11,... 8. MEAFC-Miskolc 6.

A MEAFC a Magyar Kupában is érdekelt. Az egyetemisták a 2. forduló keretében minden bizonnyal november 17-én lépnek pályára, az NB I-es Nyírbátor B-Kerép gárdája ellen, hazai környezetben.