Ketyegett

1 órája

Dugóban – A miskolci csapatra vártak a nézők, az ellenfél és a játékvezetők is

MEAFC-Miskolc#NB II#futsal

Lejátszották első idegenbeli meccsüket. Nem sikerült győznie a MEAFC-nak.

Dugóban – A miskolci csapatra vártak a nézők, az ellenfél és a játékvezetők is

Hétfő este a Férfi Futsal NB II Keleti csoportjának 4. fordulójában a MEAFC-Miskolc együttese Tiszaföldvárra látogatott, ahol a PFF-Szántó TISE csapatával mérkőzött meg. A miskolciak számára már a találkozó előtt sem alakult ideálisan a helyzet, hiszen nem teljes kerettel utaztak, ráadásul a jelentős forgalom miatt csupán néhány perccel a kezdő sípszó előtt érkeztek meg a helyszínre. Így Czékus Sándoréknak mindössze pár percük maradt a bemelegítésre, ami megnehezítette a megfelelő ráhangolódást. A körülmények ellenére a MEAFC-Miskolc igyekezett helytállni, ám végül 6-3-mas vereséget szenvedett a hazaiaktól. A miskolci gólokat Agárdy (2) és Harsányi szerezték.

MEAFC
A MEAFC az ötödik helyről várja az 5.fordulót.  Fotó: Szoljon.hu

Nem ért pontot a három MEAFC találat

Férfi futsal NB II., Keleti csoport, 4. forduló
PFF-Szántó TISE – MEAFC-Miskolc 6–3 (2–0)
MEAFC-Miskolc: Giák– Harsányi, Agárdy, Rontó, Madarász. Csere: Orosz, Váradi, Rab, Czékus. Csapatvezető: Czékus Sándor.
MEAFC-gólszerző: Agárdy (30., 39.), Harsányi (35.).

Az élcsoport állása: 1. Kincsem Lovaspark Futsal 10 pont, 2. PFF-Szántó TISE 9, 3. Balmazújvárosi FC 7, ... 5. MEAFC-Miskolc 6.
 

 

 

