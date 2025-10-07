Dugóban – A miskolci csapatra vártak a nézők, az ellenfél és a játékvezetők is

Hétfő este a Férfi Futsal NB II Keleti csoportjának 4. fordulójában a MEAFC-Miskolc együttese Tiszaföldvárra látogatott, ahol a PFF-Szántó TISE csapatával mérkőzött meg. A miskolciak számára már a találkozó előtt sem alakult ideálisan a helyzet, hiszen nem teljes kerettel utaztak, ráadásul a jelentős forgalom miatt csupán néhány perccel a kezdő sípszó előtt érkeztek meg a helyszínre. Így Czékus Sándoréknak mindössze pár percük maradt a bemelegítésre, ami megnehezítette a megfelelő ráhangolódást. A körülmények ellenére a MEAFC-Miskolc igyekezett helytállni, ám végül 6-3-mas vereséget szenvedett a hazaiaktól. A miskolci gólokat Agárdy (2) és Harsányi szerezték.

A MEAFC az ötödik helyről várja az 5.fordulót. Fotó: Szoljon.hu

Nem ért pontot a három MEAFC találat