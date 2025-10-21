Békák lepték el a pályát, ez kellően megzavarta a miskolci egyetemistákat

A Futsal NB II Keleti csoportjának 5. fordulójában a MEAFC-Miskolc együttese Lajosmizsére látogatott, ahol a hazai „békák” kiütéses győzelmet arattak. A hazai gárda tizenegyszer vette be a miskolci kaput, míg a keretet ifistákkal megtöltött vendégek mindössze kétszer voltak eredményesek, így magabiztos lajosmizsei siker született.

Sajnos esélye sem volt a MEAFC-Miskolc csapatának Lajosmizsén.

MEAFC vereség Lajosmizsén