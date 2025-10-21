október 21., kedd

Zavaró tényező

1 órája

Békák lepték el a pályát, ez kellően megzavarta a miskolci egyetemistákat

Hat forduló után 7. helyen a miskolciak. Nem bírt a békákkal a MEAFC csapata.

Békák lepték el a pályát, ez kellően megzavarta a miskolci egyetemistákat

A Futsal NB II Keleti csoportjának 5. fordulójában a MEAFC-Miskolc együttese Lajosmizsére látogatott, ahol a hazai  „békák” kiütéses győzelmet arattak. A hazai gárda tizenegyszer vette be a miskolci kaput, míg a keretet ifistákkal megtöltött vendégek mindössze kétszer voltak eredményesek, így magabiztos lajosmizsei siker született.

MEAFC
Sajnos esélye sem volt a MEAFC-Miskolc csapatának Lajosmizsén. 

 

MEAFC vereség Lajosmizsén

Férfi futsal NB II., Keleti csoport, 5. forduló
NNC FROGS Lajosmizse – MEAFC-Miskolc 11–2 (5–1)
MEAFC-Miskolc: Giák – Harsányi, Czékus, Rab, Király. Csere: Sebestyén, Vinga, Váradi. Csapatvezető: Czékus Sándor.
MEAFC-gólszerző: Harsányi (15.), Vinga (34.).

Az élcsoport állása: 1. Kincsem Losvaspark Futsal 13 pont, 2. PFF-Szántó TISE 12, 3. VS Dunakeszi 8,... 7. MEAFC-Miskolc 6. 

 

