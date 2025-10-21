1 órája
Békák lepték el a pályát, ez kellően megzavarta a miskolci egyetemistákat
Hat forduló után 7. helyen a miskolciak. Nem bírt a békákkal a MEAFC csapata.
A Futsal NB II Keleti csoportjának 5. fordulójában a MEAFC-Miskolc együttese Lajosmizsére látogatott, ahol a hazai „békák” kiütéses győzelmet arattak. A hazai gárda tizenegyszer vette be a miskolci kaput, míg a keretet ifistákkal megtöltött vendégek mindössze kétszer voltak eredményesek, így magabiztos lajosmizsei siker született.
MEAFC vereség Lajosmizsén
Férfi futsal NB II., Keleti csoport, 5. forduló
NNC FROGS Lajosmizse – MEAFC-Miskolc 11–2 (5–1)
MEAFC-Miskolc: Giák – Harsányi, Czékus, Rab, Király. Csere: Sebestyén, Vinga, Váradi. Csapatvezető: Czékus Sándor.
MEAFC-gólszerző: Harsányi (15.), Vinga (34.).
Az élcsoport állása: 1. Kincsem Losvaspark Futsal 13 pont, 2. PFF-Szántó TISE 12, 3. VS Dunakeszi 8,... 7. MEAFC-Miskolc 6.