Légiós

1 órája

A DVTK volt játékosa most éppen több ezer kilométerre Miskolctól kergeti a labdát

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#labdarúgás

Nagyon távolra ment. Manjrekar James Új-Zélandon futballozik.

Fotó: DVTK

Labdarúgás. ,,Múlt héten csatlakozott a DVTK edzéséhez a 22 éves Manjrekar James, aki az előző bajnokságban a Pécset erősítette. A háromszoros kanadai válogatott játékos a mai napon aláírta szerződését Diósgyőrben, miután a játékengedélye is megérkezik, már csak a szakmai stábon fog múlni, mikor mutatkozhat be a DVTK címeres mezében." – írta mindezt a piros-fehér klub honlapja bő tíz éve, 2015. augusztus 25.-én.

Manjrekar
Manjrekar James új csapata színeiben Fotó: Wellington Phoenix

A kanadai, és dominikai közösségbeli állampolgár, Manjrekar összesen 72 NB I-es magyarországi találkozón lépett gyepre, ezek közül 16 volt pécsi, 17 diósgyőri, a 2015/2016-os szezonban, míg 39 a Vasas mezében. Magyarországot követően futballozott Dániában, Görögországban, Ukrajnában, Kanadában, Costa Ricában, míg az 1993-as születésű védekező középpályás, középső védő nemrégiben az új-zélandi Wellington Phoenix-hez igazolt, amely Ausztrália legmagasabb osztályában, az A-League-ben szerepel.

