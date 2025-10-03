Lapok hullottak, pénzek repültek – ítéletek a megyei fociban

A Mályi játékosát súlyosan büntették. A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi döntéseket hozta:

A Mályi játékosát a Vatta elleni mérkőzésén állították ki. Fotó: illusztráció

Vármegyei I. osztály:

– Lőrincz Bálint (MVSC) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

– Varga Mihály Károly (Mezőkeresztes) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

– Tóth Tibor (Sajóbábony) 2 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

– ,,Színes" lapok miatt Sajóbábony csapatának 24.000 Ft pénzbüntetés.

Vármegyei II. osztály:

Észak csoport

– Makó Dániel (Sajóvámos) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

– Bari Dominik (Nagybarca) 3 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

– ,, Színes" lapok miatt Nagybarca csapatának 15.000 Ft, Hódoscsépány és Onga csapatának 12.500 Ft pénzbüntetés.

Kelet csoport

– ,,Színes" lapok miatt Mád és Taktaharkány csapatának 12.500 Ft pénzbüntetés.

Közép csoport

– Victor Péter Barnabás (Mályi) 5 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

– Kis Krisztián (Vatta) 2 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

– ,, Színes" lapok miatt Kisgyőr csapatának 12.500 Ft pénzbüntetés.