Szankciók

2 órája

Lapok hullottak, pénzek repültek – ítéletek a megyei fociban

Címkék#megyei foci#Sajóbábony#Mályi

A fegyelmi bizottság ülésezett. A Mályi játékosának ennyi mérkőzést kell kihagynia.

A Mályi játékosát súlyosan büntették. A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi döntéseket hozta:

Mályi
A Mályi játékosát a Vatta elleni mérkőzésén állították ki. Fotó: illusztráció

Vármegyei I. osztály:
– Lőrincz Bálint (MVSC) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Varga Mihály Károly (Mezőkeresztes) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Tóth Tibor (Sajóbábony) 2 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– ,,Színes" lapok miatt Sajóbábony csapatának 24.000 Ft pénzbüntetés.

Vármegyei II. osztály:
Észak csoport
– Makó Dániel (Sajóvámos) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva. 
– Bari Dominik (Nagybarca) 3 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– ,, Színes" lapok miatt Nagybarca csapatának 15.000 Ft, Hódoscsépány és Onga csapatának 12.500 Ft pénzbüntetés.
Kelet csoport
– ,,Színes" lapok miatt Mád és Taktaharkány csapatának 12.500 Ft pénzbüntetés.
Közép csoport
– Victor Péter Barnabás (Mályi) 5 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Kis Krisztián (Vatta) 2 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– ,, Színes" lapok miatt Kisgyőr csapatának 12.500 Ft pénzbüntetés.

 

