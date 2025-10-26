,,Nyertünk. A többit felejtsük el" – fotókkal

Vármegyei II. osztály, Közép csoport, 10. forduló, vasárnap:

Harsány – Vatta 1–2 (0–2)

Harsány, 100 néző. V.: Belicza (Ivancsó, Granoviter).

Harsány: Bene – Illovai, Szabó G. (Resetár), Szabó Zs., Rafael, Gável, Pásztor, Pusztai (Sugár), Balogh A., Vaszilkó, Bereczki. Csapatvezető: Illovai Norbert. Vatta: Besenyei – Kis K., Merucza J. (Lakatos), Kolompár Miklós, Kolompár Mihály, Kis Z. (Farkas), Barta, Merucza B., Janó, Gellérfi (Merucza A.), Jakab. Edző: Jóner Gábor. G.: Illovai, ill. Kolompár Mihály, Janó. Jók: Gável, Bene, ill. Besenyei, Kis K., Barta, Jakab.

Illovai Norbert: – A kapott lesgól megzavart minket. Utána már csak küzdöttünk az egyenlítésért, amire a második félidőben rászolgáltunk volna.

Jóner Gábor: – Nyertünk. A többit felejtsük el.

Borsodivánka – Köröm 4–0 (1–0)

Borsodivánka, 70 néző. V.: Porcs (Varga I. Z., Kriston).

Borsodivánka: Nagy B. – Hegedüs, Viktor Á., Nyeste, Bartók, Bernáth, Wladhauser, Fodor, Kassai, Pintér, Fejes. Elnök: Fodor László. Köröm: Nagy Á. – Almádi, Kiss S., Rontó, Homenszki, Horváth R. (Turi), Farkas Sz., Rontó (Nótár), Farkas G., Farkas M., Jávorszki. Csapatvezető: Tóth Tibor. G.: Bernáth (2), Fejes (2). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Fodor László: – Végig kézben tartva a mérkőzést magabiztos győzelmet arattunk. A csapat előtt le a kalappal. Dolgozunk tovább a szezon hátralevő részében is. Határozott, jó játékvezetés.

Tóth Tibor: – A futballt gólra játsszák. A helyzetek sokaságát hagytuk ki. Gratulálok a hazai csapatnak.

Mályi – Kisgyőr 3–2 (3–2)

Mályi, 100 néző. V.: Konkoly (Kiss B., Ambrus M.).

Mályi: Gombaszögi – Csizmadia, Hideg-Almási, Fojt (Földesi), Paczók (Baba), Miklós D. (Matyi), Barna, Pál Z., Takács, Stumpf, Victor M. Edző: Kovács György. Kisgyőr: Batári – Kékedi, Kemény, Emődi (Barsi), Petruska, Fazekas, Késely, Ficsor, Ludman (Török), Petruska, Németh. Edző: Fejes Gábor. G.: Barna, Fojt, Pál Z., ill. Kemény, Emődi. Jók: az egész csapat, ill. Ludman, Ficsor, Barsi.

Kovács György: – Újabb győzelem! Nagy tartást mutatott a csapat a bekapott két gól után. Egy percig sem gondoltam, hogy nem nyerjük meg a meccset. A második félidőben nagyon sok helyzetet hagytunk ki, de így is megérdemelten nyertünk. Gratulálok a csapatnak. A tabella most szépen mutat. Hajrá Mályi!

Török Márton, csapatvezető: – Jól indultunk, azonban 15 perc rövidzárlattal lerendeztük magunkat az első félidőben. A második játékrész már rendben volt, azonban így is kevés! Gratulálok a hazaiaknak.

Bükkábrány – Sajószöged 0–5 (0–3)

Bükkábrány, 50 néző. V.: Jakab (Turnyánszki, Fancsalszki).

Bükkábrány: Jaksi (Pusoma) – Hutter, Fazekas (Juhos), Kovács Á., Sajtós (Vörös), Paczók, Balázs Á., Máté P., Bodzán, Tóth P., Orosz. Edző: Nagy László. Sajószöged: Péter G. (Török) – Jávorszki, Horváth Sz. (Kondor), Sebők, Kovács B., Papp, Nagy L., Illés D. (Gulácsi), Kiss D. (Tóth Z.), Illés R., Káposzta. Edző: Rémiás Róbert. G.: Illés D. (2), Kis D., Kovács B., Sebők. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Nagy László: – Gratulálok az ellenfélnek.

Rémiás Róbert: – Gratulálok a csapatnak. Nagyon fontos 3 pontot szereztünk.

A Cserépfalu – Tiszakeszi KÜSE találkozót 2026. március 7-én 14.30-kor játsszák.

