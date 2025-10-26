október 26., vasárnap

Dömötör névnap

11°
+14
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Második vonal

1 órája

,,Nyertünk. A többit felejtsük el" – fotókkal

Címkék#megyei foci#Kisgyőr#Mályi

Vasárnapi nagyüzem a Közép csoportban. A Mályi hazai környezetben lépett pályára.

,,Nyertünk. A többit felejtsük el" – fotókkal

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A labdarúgó vármegyei II. osztály, Közép csoport, 10. fordulójában vasárnap négy találkozót rendeztek. A Mályi egygólos győzelmet aratott. Íme az eredmények:

Mályi
A Mályi újabb győzelmet könyvelhetett el. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Mályi otthon tartotta a három pontot

Vármegyei II. osztály, Közép csoport, 10. forduló, vasárnap:

Harsány – Vatta 1–2 (0–2) 
Harsány, 100 néző. V.: Belicza (Ivancsó, Granoviter).
Harsány: Bene – Illovai, Szabó G. (Resetár), Szabó Zs., Rafael, Gável, Pásztor, Pusztai (Sugár), Balogh A., Vaszilkó, Bereczki. Csapatvezető: Illovai Norbert. Vatta: Besenyei – Kis K., Merucza J. (Lakatos), Kolompár Miklós, Kolompár Mihály, Kis Z. (Farkas), Barta, Merucza B., Janó, Gellérfi (Merucza A.), Jakab. Edző: Jóner Gábor. G.: Illovai, ill. Kolompár Mihály, Janó. Jók: Gável, Bene, ill. Besenyei, Kis K., Barta, Jakab.
Illovai Norbert: – A kapott lesgól megzavart minket. Utána már csak küzdöttünk az egyenlítésért, amire a második félidőben rászolgáltunk volna.
Jóner Gábor: – Nyertünk. A többit felejtsük el.

Borsodivánka – Köröm 4–0 (1–0)
Borsodivánka, 70 néző. V.: Porcs (Varga I. Z., Kriston).
Borsodivánka: Nagy B. – Hegedüs, Viktor Á., Nyeste, Bartók, Bernáth, Wladhauser, Fodor, Kassai, Pintér, Fejes. Elnök: Fodor László. Köröm: Nagy Á. – Almádi, Kiss S., Rontó, Homenszki, Horváth R. (Turi), Farkas Sz., Rontó (Nótár), Farkas G., Farkas M., Jávorszki. Csapatvezető: Tóth Tibor. G.: Bernáth (2), Fejes (2). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Fodor László: – Végig kézben tartva a mérkőzést magabiztos győzelmet arattunk. A csapat előtt le a kalappal. Dolgozunk tovább a szezon hátralevő részében is. Határozott, jó játékvezetés.
Tóth Tibor: – A futballt gólra játsszák. A helyzetek sokaságát hagytuk ki. Gratulálok a hazai csapatnak.

Mályi – Kisgyőr 3–2 (3–2)
Mályi, 100 néző. V.: Konkoly (Kiss B., Ambrus M.).
Mályi: Gombaszögi – Csizmadia, Hideg-Almási, Fojt (Földesi), Paczók (Baba), Miklós D. (Matyi), Barna, Pál Z., Takács, Stumpf, Victor M. Edző: Kovács György. Kisgyőr: Batári – Kékedi, Kemény, Emődi (Barsi), Petruska, Fazekas, Késely, Ficsor, Ludman (Török), Petruska, Németh. Edző: Fejes Gábor. G.: Barna, Fojt, Pál Z., ill. Kemény, Emődi. Jók: az egész csapat, ill. Ludman, Ficsor, Barsi.
Kovács György: – Újabb győzelem! Nagy tartást mutatott a csapat a bekapott két gól után. Egy percig sem gondoltam, hogy nem nyerjük meg a meccset. A második félidőben nagyon sok helyzetet hagytunk ki, de így is megérdemelten nyertünk. Gratulálok a csapatnak. A tabella most szépen mutat. Hajrá Mályi!
Török Márton, csapatvezető: – Jól indultunk, azonban 15 perc rövidzárlattal lerendeztük magunkat az első félidőben. A második játékrész már rendben volt, azonban így is kevés! Gratulálok a hazaiaknak.

Bükkábrány – Sajószöged 0–5 (0–3)
Bükkábrány, 50 néző. V.: Jakab (Turnyánszki, Fancsalszki).
Bükkábrány: Jaksi (Pusoma) – Hutter, Fazekas (Juhos), Kovács Á., Sajtós (Vörös), Paczók, Balázs Á., Máté P., Bodzán, Tóth P., Orosz. Edző: Nagy László. Sajószöged: Péter G. (Török) – Jávorszki, Horváth Sz. (Kondor), Sebők, Kovács B., Papp, Nagy L., Illés D. (Gulácsi), Kiss D. (Tóth Z.), Illés R., Káposzta. Edző: Rémiás Róbert. G.: Illés D. (2), Kis D., Kovács B., Sebők. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Nagy László: – Gratulálok az ellenfélnek.
Rémiás Róbert: – Gratulálok a csapatnak. Nagyon fontos 3 pontot szereztünk.

A Cserépfalu – Tiszakeszi KÜSE találkozót 2026. március 7-én 14.30-kor játsszák. 
 

Mályi FC vs. Kisgyőr KSE meccs 2025.10.26-án

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu