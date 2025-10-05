A labdarúgó Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei másodosztály Közép csoport 7. fordulójában három meccset rendeztek vasárnap. A Bükkábrány és a Mályi idegenben győzött, míg a Nyékládháza hazai környezetben gyűjtötte be a pontokat.

Mályi csapata Borsodivánkán nyert Montázs: Mályi FC

Kisgyőr – Bükkábrány 0–2 (0–1)

Kisgyőr, 50 néző. V.: Szutorcsik (Konkoly, Fancsalszki).

Kisgyőr: Besenyei – Kékedi, Garai, Emődi (Barsi), Késely, Török (Ludman), Fazekas, Petruska, Ficsor, Németh, Csorba. Edző: Fejes Gábor. Bükkábrány: Gulya – Tóth P., Bodzán, Sajtós, Paczók, Balázs Á., Máté P., Holicskó, Kovács Á., Pusoma (Fazekas) Hutter. Edző: Nagy László. G.: Sajtós, Máté P. Jók: senki, ill. az egész csapatnak.

Fejes Gábor: – Jobbra számítottam.

Nagy László: – Gratulálok a csapatnak.

Mályi: már nagyon várták

Borsodivánka – Mályi 0–3 (0–1)

Borsodivánka, 50 néző. V.: Galambosi (Kovács Cs., Ablonczy B.)

Borsodivánka: Fürjes – Bartók, Varga L., Viktor Á., Nyeste, Bernáth, Waldhauser, Kassai, Pintér (Szikszai), Molnár, Fejes (OKos). Elnök: Fodor László. Mályi: Gömbaszögi – Csizmadia – Barna, Fojt, Pál Z., Földesi, Miklós D., Stumpf (Almési), Csík (Baba), Hideg-Almási, Takács. Edző: Kovács György. G.: Stumpf, Fojt, Barna. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Fodor László: – Három kapufa, kihagyott helyzetek. Jövő hétre már hívtunk papot. Hátha...

Kovács György: – Megérdemelten győztünk. Nagyon vártuk már, hogy ez megtörténjen. Úgy érzem, végig uraltuk a meccset, de sok helyzetet kihagytunk ma is. Remélem, ebben tudunk javulni. Hajrá Mályi!

Nyékládháza – Cserépfalu 3–2 (1–0)

Nyékládhéza, 50 néző. V.: Farkas M. (Granoviter, Bóta).

Nyékládháza: Galuska – Bárczi, Dósa, Váradi, Lengyel, Zurai (Újvári), Vangor (Chick), Csörgő (Sohajda), Bobik, Fodor (Erőss), Lakatos. Edző: Sohajda Zsolt. Cserépfalu: Kaló J. – Mészáros, Ádám B., Farkas, Dudás, Pozsomai A. (Szitai), Kriston, Gál, Pozsomai S., Novák, Lázár (Boldizsár). Edző: Bálint Attila. G.: Bárczi, Csörgő, Lakatos, ill. Farkas, Kriston. Jók: az egész csapat, ill. Novák, Farkas, Kriston, Dudás.

Sohajda Zsolt: – Végig fegyelmezetten és jól játszottunk, végig irányítottuk a mérkőzést. Lehetett volna nagyobb gólkülönbség is, de ez most így sikerült. Gratulálok csapatomnak, további sok sikert Cserépnek.

Bálint Attila: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben eldönthettük volna. Sok ziccert alakítottuk ki, de a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát, ahogy lenni szokott. Mi futottunk az eredmény után. Kétszer sikerült felállni, de harmadszor már nem... További sok sikert a hazaiaknak.