Azt mondja a borsodi csatár: készen állnak a feladatra

Labdarúgás. A válogatott szünet sem telt tétlenül a Kolorcity Kazincbarcika élvonalbeli labdarúgó csapatra számára: az együttes edzőmérkőzésen lépett pályára a másodosztályú Mezőkövesd Zsóry FC ellen. Bár a találkozót 2–1-re elveszítették, a szakmai stáb számára sokkal fontosabb volt, hogy a kevesebb lehetőséget kapó játékosok is meccsterheléshez jussanak. A barcikaiak gólját Makrai Gábor szerezte, aki a csapatkapitányi karszalagot is viselte a találkozón.

Makrai Gábor (balra, kékben) a Mezőkövesd elleni edzőmérkőzésen Fotó: MZSFC



– Mindig megtiszteltetés, ha valaki kapitányként léphet pályára, még ha most a helyettesként is kaptam meg a karszalagot. Fontos volt, hogy azok a játékosok is bizonyíthattak, akik eddig kevesebb szerephez jutottak. Mindenki igyekezett kihozni magából a maximumot, sajnos a végén egy utolsó perces góllal kikaptunk, de összességében egy hasznos edzőmeccset zártunk – értékelt a támadó, aki Egerben született, és már egészen fiatalon Kazincbarcikán bontogatta szárnyait. Kilencévesen került a helyi utánpótlásba, ahol öt éven keresztül nevelkedett. Innen vezetett az útja a Puskás Akadémiához, ahol aztán az NB I-ben is bemutatkozhatott. 2016 és 2022 között a Diósgyőr játékosa volt, majd két és fél évet töltött a román másodosztályú Csíkszeredában. Idén tavasszal igazolt vissza Kazincbarcikára, ahol aztán egyből történelmi sikert ünnepelhetett nevelőegyesületével az élvonalba jutással.

Makrai Gábor: Jó formában

A Barcika a Fizz Liga eddigi nyolc mérkőzésén hullámzó, de sokszor bíztató teljesítményt nyújtott. Eddig kétszer nyertek, aztán begyűjtöttek egy döntetlent is, a tabella 11. pozícióját foglalják el. A csatár szerint a fejlődés egyértelműen látható.

– Javuló tendenciában vagyunk, ezt az eredmények is mutatják. Több mint húsz új játékos érkezett a nyáron, de mindenki gyorsan beilleszkedett. Jó közösséget alkotunk, és jó játékosok alkotják a csapatot. Természetesen voltak hullámvölgyek, például a ZTE elleni nagyobb vereség, de az MTK és az Újpest legyőzése óriási fegyvertény volt. Bár hazai pályán csak félig játszunk, hiszen költözni kényszerültünk, ennek ellenére így is előnyt jelent, hogy az ellenfél ugyanúgy idegenben futballozik, valamint az eddigi három hazai mérkőzésünkön két meccsen is nyerni tudtunk és a Loki ellen is pontot, pontokat érdemeltünk volna.

A bajnokság 10. fordulójában, a hét végén a Kolorcity Kazincbarcika majd ismét saját környezetében, Mezőkövesden szerepel: vasárnap 13.15-től a Kisvárda Master Good együttese ellen meccselnek. Makrai úgy véli, szerint szervezett ellenfél vár rájuk, de bizakodva készülnek a mérkőzésre: