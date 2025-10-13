2 órája
Azt mondja a borsodi csatár: készen állnak a feladatra
Jól, hasznosan telt el a válogatott szünet az élvonal borsodi újoncánál. Makrai Gábor szerint jó állapotban van a Barcika.
Labdarúgás. A válogatott szünet sem telt tétlenül a Kolorcity Kazincbarcika élvonalbeli labdarúgó csapatra számára: az együttes edzőmérkőzésen lépett pályára a másodosztályú Mezőkövesd Zsóry FC ellen. Bár a találkozót 2–1-re elveszítették, a szakmai stáb számára sokkal fontosabb volt, hogy a kevesebb lehetőséget kapó játékosok is meccsterheléshez jussanak. A barcikaiak gólját Makrai Gábor szerezte, aki a csapatkapitányi karszalagot is viselte a találkozón.
– Mindig megtiszteltetés, ha valaki kapitányként léphet pályára, még ha most a helyettesként is kaptam meg a karszalagot. Fontos volt, hogy azok a játékosok is bizonyíthattak, akik eddig kevesebb szerephez jutottak. Mindenki igyekezett kihozni magából a maximumot, sajnos a végén egy utolsó perces góllal kikaptunk, de összességében egy hasznos edzőmeccset zártunk – értékelt a támadó, aki Egerben született, és már egészen fiatalon Kazincbarcikán bontogatta szárnyait. Kilencévesen került a helyi utánpótlásba, ahol öt éven keresztül nevelkedett. Innen vezetett az útja a Puskás Akadémiához, ahol aztán az NB I-ben is bemutatkozhatott. 2016 és 2022 között a Diósgyőr játékosa volt, majd két és fél évet töltött a román másodosztályú Csíkszeredában. Idén tavasszal igazolt vissza Kazincbarcikára, ahol aztán egyből történelmi sikert ünnepelhetett nevelőegyesületével az élvonalba jutással.
Makrai Gábor: Jó formában
A Barcika a Fizz Liga eddigi nyolc mérkőzésén hullámzó, de sokszor bíztató teljesítményt nyújtott. Eddig kétszer nyertek, aztán begyűjtöttek egy döntetlent is, a tabella 11. pozícióját foglalják el. A csatár szerint a fejlődés egyértelműen látható.
– Javuló tendenciában vagyunk, ezt az eredmények is mutatják. Több mint húsz új játékos érkezett a nyáron, de mindenki gyorsan beilleszkedett. Jó közösséget alkotunk, és jó játékosok alkotják a csapatot. Természetesen voltak hullámvölgyek, például a ZTE elleni nagyobb vereség, de az MTK és az Újpest legyőzése óriási fegyvertény volt. Bár hazai pályán csak félig játszunk, hiszen költözni kényszerültünk, ennek ellenére így is előnyt jelent, hogy az ellenfél ugyanúgy idegenben futballozik, valamint az eddigi három hazai mérkőzésünkön két meccsen is nyerni tudtunk és a Loki ellen is pontot, pontokat érdemeltünk volna.
A bajnokság 10. fordulójában, a hét végén a Kolorcity Kazincbarcika majd ismét saját környezetében, Mezőkövesden szerepel: vasárnap 13.15-től a Kisvárda Master Good együttese ellen meccselnek. Makrai úgy véli, szerint szervezett ellenfél vár rájuk, de bizakodva készülnek a mérkőzésre:
– Szervezett csapatot fogadunk Kövesden, de jó formában vagyunk, és szeretnénk ezt tovább vinni. Fontos volt, hogy a szünetben mindenki játékba lendülhetett, a Mester majd eldönti kiket küld csatába, de úgy érzem, mindenki készen áll a feladatra – hangsúlyozta az 1996-os születésű futballista.
Az észak-borsodi klub egyébként hétfőn délutánra nyílt napot szervezett utánpótlás játékosai szülei, valamint a felnőtt csapat szurkolói számára, ahol közösen értékelhették az elmúlt hónapokat. Négy órától nyílvános edzést tartott a Kuttor Attila vezette szakmai stáb a Kolorcity Arénában, ezt követően lehetőség nyílt közös fotók készítésére és aláírásgyűjtésre, majd a nap kérdezz-felelekkel zárult.
Makrai Gábor pályafutása
- 2025/2026: Kazincbarcika (NB I.)
- 2024/2025 tavasz: Kazincbarcika (NB II.) 8/1
- 2024/2025 ősz: FK Csíkszereda (Románia, 2. osztály) 12/1
- 2023/2024: FK Csíkszereda (Románia, 2. osztály) 30/3
- 2022/2023: Siófok (kölcsönben, NB II.) 7/0
- 2022/2023 nyár: Pécsi MFC (NB II.) 5/0
- 2021/2022 tavasz: Csákvár (NB II.) 14/3
- 2021/2022 ősz: Diósgyőri VTK (NB II.) 3/0
- 2021/2022 ősz: DVTK tartalék (NB III.) 3/2
- 2020/2021: Diósgyőri VTK (NB I.) 7/0
- 2020/2021: DVTK tartalék (NB III.) 16/16
- 2019/2020: Diósgyőri VTK (NB I.) 4/0
- 2018/2019: Diósgyőri VTK (NB I.) 7/1
- 2017/2018: Diósgyőri VTK (NB I.) 16/3
- 2017/2018: DVTK tartalék (NB III.) 12/7
- 2016/2017: Diósgyőri VTK (kölcsönben, NB I.) 19/4
- 2016/2017: DVTK tartalék (NB III.) 6/5
- 2016/2017 nyár: Puskás Akadémia FC (NB II.) 4/0
- 2015/2016: Csákvár (NB II.) 24/15
- 2015/2016: PAFC II (NB III.) 3/1
- 2014/2015: Puskás Akadémia FC (NB I.) 9/0