Világbajnoki 6. helyezett: Lehmann Csongor újabb nagy eredménye

A világbajnoki széria-versenysorozat (WTCS) október 19-i, ausztráliai döntőjében a tiszaújvárosi színeket képviselő Lehmann Csongor - a legjobb kerékpáros időt teljesítve - a 10. helyen érkezett célba, mellyel az év végi összetettben a 6. helyen zárt.

Lehmann Csongor kiválóan teljesített. Fotó: World Triathlon

Lehmann Csongor menetelt

A Wollongong városában magyar idő szerint vasárnap reggel 7 órakor rajtoló 52 fős férfi mezőnyre 1,5 km úszás (2 kör), 40 km kerékpározás (7 kör) és 10 km futás (4 km) várt. A fináléban Lehmann Csongor kiváló úszás után, egy öt fős szökésben teljesítette a kerékpáros távot, ahol a mezőny legjobb idejét érte el, 54:23 perc alatt tekerte le a 40 kilométert. A nagy kerékpározás kicsit visszaütött a futásra, de így is összejött a top10. A legjobb úszó idő, 17:49 perc, a világbajnok ausztrál Matthew Hauser nevéhez fűződik, míg a futópályán a spanyol David Cantero volt a leggyorsabb, 28:54 perccel.

Az olimpiai ezüst- és bronzérmes új-zélandi Hayden Wilde kerékpározás után feladta a versenyt.

Végeredmény (52 induló): 1. Matthew Hauser (ausztrál) 1:42:42 óra, 2. David Cantero Del Compo (spanyol) 1:43:15, 3. Alessio Crociani (olasz) 1:43:22, …10. Lehmann Csongor (magyar) 1:44:13, …27. Dévay Márk (magyar) 1:46:30.