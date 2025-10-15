,,Érzem magamban, hogy képes lehetek még egy utolsó nagy dobásra”

Triatlon. A világbajnoki széria-versenysorozat (WTCS) döntőjét október 19-én, vasárnap Ausztráliában rendezik meg. A tiszaújvárosi színeket képviselő Lehmann Csongor jelenleg 5. helyen áll az összetettben, a Wollongong városában rendezendő fináléban a dobogót célozza meg. A felkészülés fontos részét képező Supertri-sorozat sikerrel megvívott toulouse-i döntője után néhány napot hazai környezetben töltött el Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub kiválósága. Édesapja, edzője, Lehmann Tibor nagyon aktív, a kilométergyűjtést szolgáló pihenőt rendelt el számára az itthoni napokra, múlt csütörtökön például volt még egy 16 kilométeres, résztávos futóedzése. Ausztráliába szombaton utaztak, ahol az akklimatizációra és az átmozgató tréningekre koncentrálnak. Ott éppen tavasz van, 25 Celsius-fokos hőmérsékletre számíthatnak a versenyzők.

Lehmann Csongor jó eredmény elérésére törekszik Fotó: WT

Lehmann Csongor: őrült menés lesz

Az olimpiai távon megrendezendő világbajnoki-döntőben olimpiai táv, azaz 1500 méteres úszás, 41 km kerékpározás és 10 km futás vár a mezőnyre.

– A két körös úszást 18 fokos vízben kell teljesítenünk, így a neoprén ruha használata engedélyezett lesz – mondta Lehmann Csongor. – A kerékpáros pálya viszonylag technikás, emelkedő is van benne. A futópályán is számíthatunk némi szintre. Folyamatosan és nagyon figyelni kell majd a megfelelő tempó megválasztására. Az ilyen jellegű pályák „fekszenek” nekem, de végig nagy koncentrációra lesz szükség. A dobogóra sokan pályáznak. Az összetettben élen álló ausztrál Matthew Hauser megfogadhatatlannak tűnik, ráadásul hazai közönség előtt szeretne világbajnok lenni. „Őrült” menés lesz a futamon, ahol megcélzom a dobogót. Amennyiben jó napom lesz, ez összejöhet, és így az 5. helyről akár előrébb is léphetek. Az előttem álló négy sportoló – Hauser mellett, a brazil Miguel Hidalgo, a portugál Vasvo Vilaca és a német Henry Graf – egyaránt kiváló versenyző. A német fiú bringán biztos szökni próbál majd és ebben könnyen társa lehet a remek úszó Dévay Márk is. Nagyon résen kell lenni, és folyamatosan a mezőny első harmadában közlekedni. Továbbra is jó formában vagyok, érzem magamban, hogy képes lehetek még egy utolsó nagy „dobásra”.