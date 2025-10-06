Vármegyei sportoló lett a sorozat bajnoka

Triatlon. A meghívásos Supertri-sorozat franciaországi befejező állomását az összetett éléről várta Lehmann Csongor, a tiszaújvárosi klub kiválósága. A fináléban egyenként 300 m úszásból, 4 km kerékpározásból és 1600 méter futásból álló három futamot pihenő nélkül, folyamatosan kellett teljesíteniük a versenyzőknek. A Stars & Stripes Racing csapatát erősítő háromtusás végig fantasztikus formában versenyzett, a résztávok első helyéért járó 5 másodperces előnyt (short chute-ot) kétszer is begyűjtötte, magabiztosan uralta a mezőnyt. Úgy nyert, hogy megtörte közben az összetettben a második helyen álló portugál Vasco Vilaca lendületét is. Az olimpiai arany-, ezüst- és bronzéremmel egyaránt rendelkező brit Jonathan Brownlee a kilencedik helyet szerezte meg a döntőben.

Lehmann Csongor remekelt Fotó: WT

A világranglista 3. helyét elfoglaló, az európai rangsor élén álló Lehmann Csongor úgy lett a Supertri-sorozat első magyar összetett bajnoka, hogy a második állomáson nem állt rajthoz. A bajnoki címhez két első (Toulouse mellett Jersey-szigetén is nyert) és egy második helyre volt szüksége. Figyelemre méltó, hogy az ezüstérmet Torontóban nem más, mint a britek olimpiai- és világbajnoka, Alex Yee mögött szerezte meg.

A tények

Férfiak:

Lehmann Csongor (magyar) 47:15 perc Seth Rider (amerikai) 47:22 Vasco Vilaca (portugál) 47:29

