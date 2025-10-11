,, Mi lenne, ha a támadóink passzolnának is egymásnak...? " - fotók, videó

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, Észak csoport, 8. forduló

Zubogy – Sajószentpéter 4–1 (2–0)

Zubogy, 80 néző. V.: Nagy S. (Barnák, Váradi D.)

Zubogy: Majoros – Bányai, Mida, Kovács G., Szabó Zs. (Novák), Juhász, Benke (Szabó B.), Deli, Köteles, Szendrei (Fehér), Fülöp (Skover). Elnök: Fehér Tibor. Sajószentpéter: Sándor M. – Konkoly, Lakatos (Mata), Bálint Cs., Kresák, Taskó, Schveitzer, Halász (Bagonyi), Nagy K., Molnár Á., Bodnár M. Elnök: Pasiczki Csaba. G.: Szabó Zs. (2), Fülöp, Köteles, ill. Halász. Jók: Szabó Zs. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Fehér Tibor: – Folytatjuk jó szériánkat. Végre a befektetett munka meghozta az eredményét. Gratulálok a csapatnak.

Pasiczki Csaba: – A hazai csapat jobban akarta a győzelmet.

Szikszó – Hódoscsépány 2–1 (2–0)

Szikszó, 80 néző. V.: Kujbus (Kapitány, Kriston).

Szikszó: Kristóf – Rontó, Bodnár Cs. (Balogh L.), Horváth K. (Magyar), Horváth L., Csáki (Varga Zs.), Marincsák, Lipták (Vaszil), Bancsók, Nánási, Ruszó. Edző: Korály Gábor. Hódoscsépány: Polónyi – Váradi, Siket, Száva, Kovács Sz., Kovács A., Sápi, Rapp (Szabó R.), Bódi, Jakab Ákos, Jakab Ádám. Csapatvezető: Ivacs László. G.: Horváth K. (2), ill. Kovács A. Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Korály Gábor: – Jóiramú mérkőzésen, egy jól küzdő és sportszerű csapat ellen sikerült felülkerekedni. A továbbiakban sok sikert a Hódoscsépánynak.

Ivacs László: – Köszönöm annak, aki elutazott. Jó iramú mérkőzésen a döntetlen igazságosabb lett volna. Gratulálok a hazai csapatnak. Jó játékvezetés.

Hernádnémeti – Lak 1–2 (1–1)

Hernádnémeti, 80 néző. V.: Galambosi (Porcs, Szekeres).

Hernádnémeti: Magyar – Kapi, Smidt, Török, Gyurgyánszki, Balogh F. (Kónya), Nagy L. (Hajdú Bálint), Hajdú Balázs (Koppány), Horváth A. (Orosz), Michalek (Lipták), Balog Zs. Elnök: Kertész István. Lak: Siroki Sz. (Komjáti) – Ganyi M., Siroki Zs., Beri Zs., Ganyi Á., Lázi E. (Lázi M.), Beri E. (Kiss E.), Szendrei, Horváth R., Lakatos (Kiss Á.), Ádám A. Edző: Ganyi Gábor. G.: Török, ill. Lázi E., Kiss E. Jók: senki, ill. Ganyi M. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Kertész István: – Szégyen! A továbbiakban sok sikert Lak csapatának.

Ganyi Gábor: – Sok kihagyott helyzet majdnem egy döntetlenre lett volna elég, de jó az öregfiú a háznál. Egy sportszerű hazai csapat ellen megérdemelt győzelem. Sok sikert a további meccsekre Hernádnémeti csapatának.

Bőcs – Boldva 5–2 (3–0)

Bőcs, 70 néző. V.: Bujnóczki (Petróczy, Ács).

Bőcs: Mertus – Balázs L., Irhás I., Hajdú, Pataki (Nyírcsák), Irhás E., Hankó, Lakatos, Kerekes, Tóth T. (Lukács), Szabó D. (Szegedi). Edző: Zsiga Gyula. Boldva: Gyuró – Hudi, Hankó L., Halász, Rácz, Lázi Gy., Hankó R., Budai, Harmati, Hankó I., Erdélyi. Edző: Váradi Béla. G.: Szabó D. (2 – egyet 11-esből), Irhás E., Hankó M., Pataki, ill. Hankó R., Hankó L. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Zsiga Gyula: – Ma a szebbik arcát mutatta a csapat. Ilyen különbséggel is megérdemelten győztünk a jó erőkből álló Boldva ellen.

Váradi Béla: – Gratulálok a hazai csapatnak.

Rudabánya – Szendrő 2–0 (0–0)

Rudabánya, 40 néző. V.: Fercsák (Görzsöny, Katona).

Rudabánya: Stefán O. Zs. – Kovács I., Ádám B., Kálló, Kiss G., Beri R., Beri V., Dániel M., Dániel Sz., Szántó, Stefán O. Elnök: Vincze Sándor. Szendrő: Majoros – Ruszó (Kalocsai R.), Kalocsai A., Dányi, Ádám I., Beri L., Beri Zs., Beri A., Jancsurák, Szabó M., Fülöp. Elnök: Bári Ernő. G.: Stefán O., Dániel Sz. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Vincze Sándor: – Ha kihasználjuk a helyzeteinket, nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna, de a 3 pont így is megvan, és ez a lényeg!

Bári Ernő: – Tartalékos csapatunknak ma ennyire futotta. További sok sikert a hazaiaknak.

RSE II. Encs – Onga 0–3 (0–1)

Encs, 50 néző. V.: Kalló (Fancsalszki, Puzsár).

RSE II. Encs: Balogh D. – Tóth B., Kucsma, Szaniszló, Szajkó, Bauer, Klima (Molnár L.), Jaczenkó (Szűcs), Petrényi, Szőcs, Havas (Aranyosi). Edző: Havas János. Onga: Stumpf – Száva L., Szabó Z. (Galamb), Ruszó, Száva R. (Hegedüs), Máté R., Tóth B., Nagy D., Fángli, Hegedüs (Hajkó), Tóth M. Edző: Tóth Richárd. G.: Tóth M., Fángli, Ruszó. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Havas János: – Nem volt benne a mérkőzésbe az ilyen különbségű vereség. Gratulálok az Onga csapatának.

Tóth Richárd: – Fegyelmezett, céltudatos játékkal és végre kapott gól nélkül múltuk felül az egyébként szintén jól játszó hazaiakat. Mi lenne, ha a támadóink passzolnának is egymásnak...? További sikereket az Encs csapatának. Tóth Lelle boldog 9. születésnapot!