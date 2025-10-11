október 11., szombat

Brigitta névnap

12°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

2 órája

,, Mi lenne, ha a támadóink passzolnának is egymásnak...? " - fotók, videó

Címkék#boon video#megyei foci#Bőcs KSC#Hernádnémeti

Szombati nagyüzem az Észak csoportban. A Lak idegenben lépett pályára.

,, Mi lenne, ha a támadóink passzolnának is egymásnak...? " - fotók, videó

Fotó: Vajda János

A labdarúgó vármegyei II. osztály, Észak csoport, 8. fordulójában szombaton hat mérkőzést rendeztek. A Lak egygólos győzelmet ünnepelhetett.

Lak
A Lak idegenben aratott győzelmet. Fotó: Vajda János

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Lak három ponttal térhetett haza

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, Észak csoport, 8. forduló

Zubogy – Sajószentpéter 4–1 (2–0)
Zubogy, 80 néző. V.: Nagy S. (Barnák, Váradi D.)
Zubogy: Majoros – Bányai, Mida, Kovács G., Szabó Zs. (Novák), Juhász, Benke (Szabó B.), Deli, Köteles, Szendrei (Fehér), Fülöp (Skover). Elnök: Fehér Tibor. Sajószentpéter: Sándor M. – Konkoly, Lakatos (Mata), Bálint Cs., Kresák, Taskó, Schveitzer, Halász (Bagonyi), Nagy K., Molnár Á., Bodnár M. Elnök: Pasiczki Csaba. G.: Szabó Zs. (2), Fülöp, Köteles, ill. Halász. Jók: Szabó Zs. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.
Fehér Tibor: – Folytatjuk jó szériánkat. Végre a befektetett munka meghozta az eredményét. Gratulálok a csapatnak.
Pasiczki Csaba: – A hazai csapat jobban akarta a győzelmet.

 

Szikszó – Hódoscsépány 2–1 (2–0)
Szikszó, 80 néző. V.: Kujbus (Kapitány, Kriston).
Szikszó: Kristóf – Rontó, Bodnár Cs. (Balogh L.), Horváth K. (Magyar), Horváth L., Csáki (Varga Zs.), Marincsák, Lipták (Vaszil), Bancsók, Nánási, Ruszó. Edző: Korály Gábor. Hódoscsépány: Polónyi – Váradi, Siket, Száva, Kovács Sz., Kovács A., Sápi, Rapp (Szabó R.), Bódi, Jakab Ákos, Jakab Ádám. Csapatvezető: Ivacs László. G.: Horváth K. (2), ill. Kovács A. Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Korály Gábor: – Jóiramú mérkőzésen, egy jól küzdő és sportszerű csapat ellen sikerült felülkerekedni. A továbbiakban sok sikert a Hódoscsépánynak.
Ivacs László: – Köszönöm annak, aki elutazott. Jó iramú mérkőzésen a döntetlen igazságosabb lett volna. Gratulálok a hazai csapatnak. Jó játékvezetés.  

 

Hernádnémeti – Lak 1–2 (1–1)
Hernádnémeti, 80 néző. V.: Galambosi (Porcs, Szekeres).
Hernádnémeti: Magyar – Kapi, Smidt, Török, Gyurgyánszki, Balogh F. (Kónya), Nagy L. (Hajdú Bálint), Hajdú Balázs (Koppány), Horváth A. (Orosz), Michalek (Lipták), Balog Zs. Elnök: Kertész István. Lak: Siroki Sz. (Komjáti) – Ganyi M., Siroki Zs., Beri Zs., Ganyi Á., Lázi E. (Lázi M.), Beri E. (Kiss E.), Szendrei, Horváth R., Lakatos (Kiss Á.), Ádám A. Edző: Ganyi Gábor. G.: Török, ill. Lázi E., Kiss E. Jók: senki, ill. Ganyi M. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.
Kertész István: – Szégyen! A továbbiakban sok sikert Lak csapatának.
Ganyi Gábor: – Sok kihagyott helyzet majdnem egy döntetlenre lett volna elég, de jó az öregfiú a háznál. Egy sportszerű hazai csapat ellen megérdemelt győzelem. Sok sikert a további meccsekre Hernádnémeti csapatának.

 

Bőcs – Boldva 5–2 (3–0)
Bőcs, 70 néző. V.: Bujnóczki (Petróczy, Ács).
Bőcs: Mertus – Balázs L., Irhás I., Hajdú, Pataki (Nyírcsák), Irhás E., Hankó, Lakatos, Kerekes, Tóth T. (Lukács), Szabó D. (Szegedi). Edző: Zsiga Gyula. Boldva: Gyuró – Hudi, Hankó L., Halász, Rácz, Lázi Gy., Hankó R., Budai, Harmati, Hankó I., Erdélyi. Edző: Váradi Béla. G.: Szabó D. (2 – egyet 11-esből), Irhás E., Hankó M., Pataki, ill. Hankó R., Hankó L. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Zsiga Gyula: – Ma a szebbik arcát mutatta a csapat. Ilyen különbséggel is megérdemelten győztünk a jó erőkből álló Boldva ellen.
Váradi Béla: – Gratulálok a hazai csapatnak.  

 

Rudabánya – Szendrő 2–0 (0–0)
Rudabánya, 40 néző. V.: Fercsák (Görzsöny, Katona).
Rudabánya: Stefán O. Zs. – Kovács I., Ádám B., Kálló, Kiss G., Beri R., Beri V., Dániel M., Dániel Sz., Szántó, Stefán O. Elnök: Vincze Sándor. Szendrő: Majoros – Ruszó (Kalocsai R.), Kalocsai A., Dányi, Ádám I., Beri L., Beri Zs., Beri A., Jancsurák, Szabó M., Fülöp. Elnök: Bári Ernő. G.: Stefán O., Dániel Sz. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Vincze Sándor: – Ha kihasználjuk a helyzeteinket, nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna, de a 3 pont így is megvan, és ez a lényeg!
Bári Ernő: – Tartalékos csapatunknak ma ennyire futotta. További sok sikert a hazaiaknak.

 

RSE II. Encs – Onga 0–3 (0–1)
Encs, 50 néző. V.: Kalló (Fancsalszki, Puzsár). 
RSE II. Encs: Balogh D. – Tóth B., Kucsma, Szaniszló, Szajkó, Bauer, Klima (Molnár L.), Jaczenkó (Szűcs), Petrényi, Szőcs, Havas (Aranyosi). Edző: Havas János. Onga: Stumpf – Száva L., Szabó Z. (Galamb), Ruszó, Száva R. (Hegedüs), Máté R., Tóth B., Nagy D., Fángli, Hegedüs (Hajkó), Tóth M. Edző: Tóth Richárd. G.: Tóth M., Fángli, Ruszó. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Havas János: – Nem volt benne a mérkőzésbe az ilyen különbségű vereség. Gratulálok az Onga csapatának.
Tóth Richárd: – Fegyelmezett, céltudatos játékkal és végre kapott gól nélkül múltuk felül az egyébként szintén jól játszó hazaiakat. Mi lenne, ha a támadóink passzolnának is egymásnak...? További sikereket az Encs csapatának. Tóth Lelle boldog 9. születésnapot!

Hernádnémeti SE vs. Laki KSE 2025.10.11.

Fotók: Vajda János

 

 

 

 


 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu