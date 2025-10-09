Emlékszik még arra, mit kért tavaly a borsodi thai boksz legenda a vesztes meccse után?

Ökölvívás. Tavaly ősszel ,,nagy híre" volt annak, hogy visszatért a ringbe a borsodi thai boksz legenda, Kunkli Tivadar. Az 1964-es születésű, korábban 391 meccséből csak egyet veszítő miskolci születésű bajnok 2024 decemberében, a Hell Boxing Kings profi bokszgálán, a DVTK Arénában a nála 28 évvel fiatalabb szlovákiai magyar ketrecharcos, Boráros Gábor ellen bokszolt. A hatszor három percre kiírt összecsapás harmadik menetében Boráros erős ütése után a mérkőzésvezető számolt Kunklira, aki kisvártatva másodjára immár a padlóra került. A csata folytatódott, de a harmadik Boráros-ütést követően a bíró közelről ellenőrizte Kunkli tekintetét, majd jelezte: nincs tovább, vége, Boráros Gábor technikai ko-val győzött. Az esemény után, még a ringben Kunkli azt kérte Borárostól, hogy egy év múlva legyen egy visszavágó.

Kunkli Tivadar csak kívülről szurkolhat tanítványának Fotó: Kunkli Tivadar közösségi oldala

Kunkli Tivadar: nem jött rendbe

,,Ne haragudjatok, hogy így sikerült ez a mérkőzés, sajnos nem tudtam időben felkészülni, túl korán volt. Viszont egyet kérek a Gábortól: jövő ilyenkor itt találkozunk, ígérd meg." – jelentette ki akkor Kunkli, amire Boráros ,,igen"-t mondott.

Az idei HBK már zajlik, és Kunkli Tivadar az alábbi bejelentéssel jelentkezett: ,,Szia Gábor! A tavalyi mérkőzésünkre szerintem mindenki emlékszik, sokan is bírálták, hogy már öreg vagyok, emiatt már nem kellett volna kiállnom. Elszakadt a bicepszem, mikor kimentem hozzád. Ami sajnos nem jött rendbe, a visszavágóra sem, ezért a tanítványommal szeretném, ha kiállnál, hogy ugyanazt a stílust kapd, ami én vagyok. Úgy hívják, Koncz Attila. Szeretném, ha elfogadnád a kihívást tőle."

Videóüzenetben Boráros ezt válaszolta: ,,Sajnálom a sérülésed, mihamarabbi felépülést kívánok neked. Nem is szerettem volna sérült ellenfél ellen soha szorítóba lépni, és talán ez így most jobb is. Az általad választott ellenfél ugyanúgy kösse fel a gatyáját, mert azt fogom tenni, hogy egy baromi jó meccset alakítsak, ez esetben Attilával."

Tehát December 20-án Boráros-Koncz csata is lesz a Papp László Budapest Sportarénában.