Véghez vitte

2 órája

Olyat tett a borsodi srác, amit 17 éve nem látott az ország - Patrikra büszke a város és a megye

Címkék#darts világbajnokság#darts#Kovács Patrik#PDC-világbajnokság

17 év után újra magyar játékos a PDC-világbajnokságon. Kovács Patrik a szakadék széléről is megcsinálta.

Petró Bálint Benedek
Óriási sikersztori: Kovács Patrik, az ózdi dartsos megnyerte a Hungarian Darts League döntőjét, így 17 év után ismét magyar versenyzőnek szurkolhatunk a sportág legrangosabb eseményén, a londoni világbajnokságon. Patrik hosszú éveken át dolgozott azért, hogy álma valóra váljon – volt, hogy a civil élet felé fordult, most azonban élete legnagyobb lehetősége előtt áll. Portálunk felkereste a Borsod vármegyéből indult sportolót, aki egészen a kezdetektől mesélte el a történetét.

Kovács Patrik
Kovács Patrik ,,jegyet nyert" a londoni világbajnoksára  
Fotó: PDC

Otthon, egy soft táblával kezdődött Kovács Patrik első élménye

– Nehéz visszagondolni, de körülbelül 11 éves lehettem, amikor elkezdett érdekelni a darts – idézi fel Patrik. – Abban az időszakban még fociztam, édesapám viszont többször nézte a TV-ben a meccseket. Megkérdeztem tőle, hogyan van a számolás, és onnantól kezdett vonzani a játék. Először otthon, egy régi soft táblára dobáltunk faterral, aztán ő mondta: na, majd keresünk neked egy klubot. 
Ózdon nem volt lehetőség, Putnokon azonban találtak egy egyesületet. – Három évet játszottam Putnokon, majd Miskolcon folytattam, később pedig a Sport Darts Klubban. Jelenleg a Honvéd Auroránál versenyzem. Annyira ügyes azért nem voltam az elején, de azért nem a falat dobtam, hanem a táblát – tette hozzá nevetve.

Salgótarján lett az új otthon

Közel öt évvel ezelőtt a magánélet is változást hozott. – Amikor megismerkedtem a párommal, Salgótarjánba költöztem. A családom és a barátaim viszont továbbra is Ózdon élnek, így gyakran hazajárok látogatóba. Ez mindig erőt ad – mesélte a dartsos.

2023-ban minden sikerült, 2024-ben minden összedőlt

A 2023-as esztendő Patrik számára álomszerűen alakult. – Rengeteg versenyen indultam, országos bajnokságokon, PDC-selejtezőkön is, és ezek nagy részét sikerült megnyernem. Úgy mentem minden versenyre, hogy nincs más opció, csak a győzelem. 
Egy évvel később azonban fordult a kocka. – 2024-ben tudatosan visszavettem, csak a fontosabb versenyeken indultam, kíváncsi voltam, mi történik, ha több energiát tartalékolok a nagy megmérettetésekre. Sajnos ez nem jött be. Egy vereség után annyira elkeseredtem, hogy eldöntöttem: elmegyek dolgozni, a darts pedig marad hobbiszinten.

A szuperliga hozta meg a fordulatot

Ám jött a lehetőség, amely mindent megváltoztatott. – Kiírták, hogy a világbajnokságra szuperliga-selejtezőt rendeznek. Ekkor döntöttem el, hogy ezt a lehetőséget nem adhatom át másnak. Az utóbbi években sokszor a sikerek kapujában hasaltam el, most viszont vissza kellett hozni azt a gondolkodásmódot, hogy nincs más opció, csak az, hogy én. Patrik nyert, és ezzel egy régi álma vált valóra. – Sikerül elérnem amit szerettem volna, nagyon boldog vagyok, és boldogok vagyunk itthon is – fogalmazott.

Mentális munka a siker kulcsa

Patrik "The Planer" Kovács a világbajnokság előtt leginkább fejben készül. – Úgy érzem, tudok világszínvonalon játszani, de előfordult, hogy amikor egy European Tour-selejtező végére értem, a fontos pillanatokban olyan volt, mintha nem is én dobnék. Most leginkább ezen dolgozom: hogy a döntő helyzetekben is önmagamat adjam.

Patrik ,,The Planer" Kovács.  Fotó: Kovács Patrik facebook

Folyamatos tanulás

Kedvenc játékosa sosem volt, de folyamatosan tanul és nem csak a legnagyobbaktól.
 – Kedvencem játékosom sosem volt. Mindig úgy nézem a dartsmeccseket, hogy közben azt figyelem, kitől mit lehet tanulni. Olyan mérkőzéseket szeretek látni, ahol kevésbé ismert játékosok szerepelnek, mert szerintem bárkitől lehet valamit ellesni, nem csak a legnagyobbaktól – mondta Kovács Patrik.

Most már nincs más út, csak előre

Kudarcból siker, civil életből vissza a sport csúcsára – így vezetett Patrik útja a világbajnokságra. Az ózdi dartsos készen áll arra, hogy megmutassa magát a londoni színpadon.
– Most már nincs más út: csak előre – zárta gondolatait.

A PDC világbajnokság 2025. december 11-én kezdődik és január 3-án ér véget.


 

 

