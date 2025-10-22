Olyat tett a borsodi srác, amit 17 éve nem látott az ország - Patrikra büszke a város és a megye

Óriási sikersztori: Kovács Patrik, az ózdi dartsos megnyerte a Hungarian Darts League döntőjét, így 17 év után ismét magyar versenyzőnek szurkolhatunk a sportág legrangosabb eseményén, a londoni világbajnokságon. Patrik hosszú éveken át dolgozott azért, hogy álma valóra váljon – volt, hogy a civil élet felé fordult, most azonban élete legnagyobb lehetősége előtt áll. Portálunk felkereste a Borsod vármegyéből indult sportolót, aki egészen a kezdetektől mesélte el a történetét.

Kovács Patrik ,,jegyet nyert" a londoni világbajnoksára

Fotó: PDC

Otthon, egy soft táblával kezdődött Kovács Patrik első élménye

– Nehéz visszagondolni, de körülbelül 11 éves lehettem, amikor elkezdett érdekelni a darts – idézi fel Patrik. – Abban az időszakban még fociztam, édesapám viszont többször nézte a TV-ben a meccseket. Megkérdeztem tőle, hogyan van a számolás, és onnantól kezdett vonzani a játék. Először otthon, egy régi soft táblára dobáltunk faterral, aztán ő mondta: na, majd keresünk neked egy klubot.

Ózdon nem volt lehetőség, Putnokon azonban találtak egy egyesületet. – Három évet játszottam Putnokon, majd Miskolcon folytattam, később pedig a Sport Darts Klubban. Jelenleg a Honvéd Auroránál versenyzem. Annyira ügyes azért nem voltam az elején, de azért nem a falat dobtam, hanem a táblát – tette hozzá nevetve.

Salgótarján lett az új otthon

Közel öt évvel ezelőtt a magánélet is változást hozott. – Amikor megismerkedtem a párommal, Salgótarjánba költöztem. A családom és a barátaim viszont továbbra is Ózdon élnek, így gyakran hazajárok látogatóba. Ez mindig erőt ad – mesélte a dartsos.

2023-ban minden sikerült, 2024-ben minden összedőlt

A 2023-as esztendő Patrik számára álomszerűen alakult. – Rengeteg versenyen indultam, országos bajnokságokon, PDC-selejtezőkön is, és ezek nagy részét sikerült megnyernem. Úgy mentem minden versenyre, hogy nincs más opció, csak a győzelem.

Egy évvel később azonban fordult a kocka. – 2024-ben tudatosan visszavettem, csak a fontosabb versenyeken indultam, kíváncsi voltam, mi történik, ha több energiát tartalékolok a nagy megmérettetésekre. Sajnos ez nem jött be. Egy vereség után annyira elkeseredtem, hogy eldöntöttem: elmegyek dolgozni, a darts pedig marad hobbiszinten.