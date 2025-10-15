A borsodi klub frissen kinevezett edzője: ,,Van egy tündéri kisfiú, és egy tündéri kislány unokánk, szóval voltak elfoglaltságok, persze, azért hiányzott a munka"

Labdarúgás. Debrecenben, a DVSC-vel érte el nagy sikereit edzőként, most viszont Borsodban vállalt (ismét) munkát, ott, ahol három évtizeden keresztül, 1993-ig élt, futballozott. Keddtől az egyébként szikszói születésű Kondás Elemér a Termálfürdő FC Tiszaújváros NB III-as labdarúgó csapatának vezetőedzője. A 62 esztendős trénert először nem új klubjáról, hanem a magyar válogatott legutóbbi összecsapásáról kérdeztük.

Kondás Elemér irányítása mellett folytatja az újvárosi csapat Fotó: TFC



– Jó meccs volt, összeszedetten játszott a csapat, teljes mértékben megérdemelte a végén az egyenlítést – kezdte Kondás Elemér. – Volt szerencse is, a kapufáknál, de a focihoz az is kell, a döntetlen kijárt a srácoknak. Értékes ez az idegenbeli pont, maximálisan koncentrált volt a válogatott Portugáliában, odatette magát mindenki, még van két olyan csoportmeccs – az örmények ellen idegenben, az írek ellen itthon –, amelyek előzetesen könnyebbnek tűnnek, de ezek lehet, hogy nehezebbek lesznek. Azonban amennyiben tudja hozni a csapat ezt a mostani szintet, akkor meg lesz a második hely, és ezzel együtt a pótselejtező.

Kondás Elemér: pozitív benyomások

A mindent összevetve annak idején több, mint 500 összecsapáson pályára lépő egykori hátvéd legutóbbi szerepvállalása 2023 áprilisában ért véget, akkor menesztették a Vasastól.

– Igen, ez már két és fél éve történt... Azóta jártam meccsekre, továbbképzésekre, segítettem a gyerekeknek, a három közül ugyanis kettő Debrecenben él. Van egy tündéri kisfiú, és egy tündéri kislány unokánk, szóval voltak elfoglaltságok, persze, azért hiányzott a munka – fogalmazott Kondás Elemér, aki ezután rátért tiszaújvárosi szerepvállalására: – Felkértek a klubvezetők, elvállaltam, teljes mellszélességgel belevetettem magam a munkába.

Ez most a feladat, egy edző számára csak ez létezik, ugyanúgy állok hozzá, mintha mondjuk a nemzetközi kupában játszanánk.

Kedden már órákkal a kezdés előtt a pályán voltam, előkészültem, előkészítettem a dolgokat, precízen, becsülettel. Az elvárás az, hogy próbáljunk jobban teljesíteni, elkerülni a kieső helyről, mert nem szeretne a klub búcsúzni az NB III-tól... Nyilván meg vannak az elképzeléseim, de ilyen helyzetben, menet közben csak fokozatosan lehet változtatni, nem szabad a lavórból kiborítani a gyereket a vízzel együtt. Apró lépések kellenek, folyamatosan. Vannak srácok a keretben, akiket korábbról ismerek, a lényeg, hogy mutassa meg mindenki magát, futballozzunk bátran. Az első benyomások nagyon pozitívak, bizakodó vagyok, a télen majd vélhetően kell egy-két embert igazolnunk. Egyébként nem stábbal, egyedül jöttem Újvárosba, nincs pályaedzőm, biztos vagyok abban, hogy jól fogunk együtt dolgozni azokkal, akik itt vannak a csapat mellett.