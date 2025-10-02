Emlék és sport kéz a kézben – így emlékeztek a tragikusan elhunyt képviselőre

Október 2-án, csütörtökön a szerencsi Kulcsár Anita Sportcsarnok adott otthont a Koncz Ferenc Emléknapnak, amelyet a Szerencsi Tankerületi Központ, a „Tegyük a jövő géniuszaiért!” Alapítvány és Szerencs Város Önkormányzata közösen szervezett. Az esemény méltó módon tisztelgett Koncz Ferenc volt országgyűlési képviselő emléke előtt, aki hosszú éveken át kiemelkedő szerepet játszott a térség közéletében és sportéletében. Ez a nap azért is volt különleges, mivel a motorbalesetben elhunyt képviselő és az esemény csarnokának névadója is október 2-án született.

Koncz Zsófia is labdába rúgott, édesapja, Koncz Ferenc emléknapján Fotó: Vajda János



Barátságos mérkőzés Koncz Ferenc emlékére

A rendezvényt Szabó Árpád tankerületi igazgató nyitotta meg, majd köszöntőt mondott többek között Koncz Ferenc lánya, Dr. Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, Vincze Ottó miniszteri megbízott, volt válogatott labdarúgó, valamint Kiss Attila, Szerencs város polgármestere. A sporteseményen a környék fiatal tehetségei mérték össze tudásukat.

Az est kiemelt részére a torna után került sor, amikor a jelenlévők közösen emlékeztek Koncz Ferenc életútjára. A megemlékezésen műsorral lépett fel a Térségi Alapfokú Művészeti Iskola több növendéke, majd ünnepi, megható gondolatait osztotta meg a közönséggel Vincze Ottó és Dr. Koncz Zsófia.

Az Ifjúsági Tehetségkutató Labdarúgó Torna eredményhirdetésére is sor került, a díjakat többek között Dr. Koncz Zsófia, Hajnal Gabriella, Vincze Ottó, Kiss Attila és Szabó Árpád adták át a legeredményesebb csapatoknak és játékosoknak.

A nap zárásaként a közönség nagy érdeklődéssel figyelte a Koncz Ferenc barátságos labdarúgó emlékmérkőzést, amelyen a Szerencsi Tankerületi Központ és Szerencs Város Önkormányzatának csapata mérte össze erejét a Ferencváros ’95 Bajnokok Ligája csapatával.