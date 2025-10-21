október 21., kedd

Nyitány

42 perce

,, Az érződött, hogy a két csapat nem ugyanazokért a célokért fog idén küzdeni"

Címkék#Vegyész RC Kazincbarcika#TippmixPro Férfi Extraliga#röplabda

Elkezdték az idei bajnokságot. A Vegyész RC Kazincbarcika hazai környezetben lépett pályára.

Hétfőn este elkezdődött az élvonalbeli férfi röplabda-bajnokság 2025/2026-os sorozata. Miként a korábbiakban, úgy ezúttal is két Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei klub szerepel a sorozatban, a Vegyész RC Kazincbarcika, valamint a MEAFC-Peka Bau gárdája. Mindkét alakulat győzelemmel mutatkozott be, hazai környezetben.

Kazincbarcika
A Vegyész RC Kazincbarcika győzelemmel rajtolt. Fotó: VRCK

A Vegyész RC Kazincbarcika magabiztos győzelmet aratott

TippmixPro Férfi Extraliga alapszakasz, 1. forduló:
MEAFC-Peka Bau – Debreceni EAC 3:0 (14, 22, 18)
Miskolci Egyetemi Körcsarnok, 160 néző. V.: Elsik, Jámbor. 
MEAFC: Kostovic 5, Gombkötő 7, McKee 13, Da Rocha 6, Komlósi 14, Veres 10. Csere: Fenyvesi (liberó), Pejtsik. Vezetőedző: Kovács Zoltán.
Kovács Zoltán: – Nagyon jó meccset láttak a kilátogató nézők, örülök a győzelemnek. A legfontosabb, hogy a bajnokságot eredményesen tudtuk elkezdeni, az a nyomás, ami a srácokban volt, kijött, most már nyugodtabban tudunk felkészülni a következő mérkőzésekre. Gratulálok a Debrecennek is, egy kicsivel tompábban játszottak, mint a felkészülési mérkőzéseken, ami nem von le a mi érdemeinkből.

Vegyész RC Kazincbarcika – Dunaújvárosi KSE 3:0 (11, 8, 12)
Kazincbarcika, 210 néző. V.: Radasovszki, Villás.
Vegyész: Gniecki 3, Péter M. 5, Garan 5, Bibók, Árva 8, Cziczlavicz 3. Csere: Kiss, Fecske (liberók), Lukács 4, Melher 5, Török 3, Péter B. 4. Vezetőedző: Toronyai Miklós.
Toronyai Miklós: – Gratulálok a csapatnak, megvan az első győzelem. Az érződött, hogy a két csapat nem ugyanazokért a célokért fog idén küzdeni, de örülök, hogy a koncentrációnk annak ellenére sem lankadt, hogy elég sokat cseréltünk. Minden jót kívánok a dunaújvárosiaknak.

 

 

