TippmixPro Férfi Extraliga alapszakasz, 1. forduló:

MEAFC-Peka Bau – Debreceni EAC 3:0 (14, 22, 18)

Miskolci Egyetemi Körcsarnok, 160 néző. V.: Elsik, Jámbor.

MEAFC: Kostovic 5, Gombkötő 7, McKee 13, Da Rocha 6, Komlósi 14, Veres 10. Csere: Fenyvesi (liberó), Pejtsik. Vezetőedző: Kovács Zoltán.

Kovács Zoltán: – Nagyon jó meccset láttak a kilátogató nézők, örülök a győzelemnek. A legfontosabb, hogy a bajnokságot eredményesen tudtuk elkezdeni, az a nyomás, ami a srácokban volt, kijött, most már nyugodtabban tudunk felkészülni a következő mérkőzésekre. Gratulálok a Debrecennek is, egy kicsivel tompábban játszottak, mint a felkészülési mérkőzéseken, ami nem von le a mi érdemeinkből.

Vegyész RC Kazincbarcika – Dunaújvárosi KSE 3:0 (11, 8, 12)

Kazincbarcika, 210 néző. V.: Radasovszki, Villás.

Vegyész: Gniecki 3, Péter M. 5, Garan 5, Bibók, Árva 8, Cziczlavicz 3. Csere: Kiss, Fecske (liberók), Lukács 4, Melher 5, Török 3, Péter B. 4. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Toronyai Miklós: – Gratulálok a csapatnak, megvan az első győzelem. Az érződött, hogy a két csapat nem ugyanazokért a célokért fog idén küzdeni, de örülök, hogy a koncentrációnk annak ellenére sem lankadt, hogy elég sokat cseréltünk. Minden jót kívánok a dunaújvárosiaknak.