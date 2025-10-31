Az első erőpróba a vonal felett – a sárga-kékekhez érkezik a Felcsút

Szombaton 13.15-től a Puskás Akadémia FC lesz a Barcika ellenfele a mezőkövesdi városi stadionban, az NB I-ben. 11., 12., 12., 12., 12. (az ETO elleni meccset decemberre halasztották), 12., 11., 12., 11., 11., 9. – ezek a Kolorcity Kazincbarcika csapatának helyezései az előző tizenegy fordulóban az élvonalban, a fizz ligában. Ami tehát a tény, hogy az előző fordulóban, Nyíregyházán aratott sikerének (1-0) köszönhetően először nem áll kieső pozícióban az újonc Barcika. Ami persze adhat némi megnyugvást, de csak tulajdonképpen a hétre volt, lehetett ez igaz, hiszen Kuttor Attila vezetőedző alakulatának ugyanannyi pontja van, mint a mögötte 10. helyen lévő Zalaegerszegnek (10), és a már 11., kieső pozícióban álló Újpestnek (10.). A KBSC meccsel (is)készült a PAFC elleni ütközetre, ugyanis szerdán Magyar Kupa mérkőzésen léptek pályára a negyedosztályú Kelen SC otthonában, és csak nagy küzdelemben nyertek 1-0-ra. A csütörtöki esti sorsoláson az NB II-es Ajka csapatát kapták a következő körre Bereczék.

Gyollai Dániel a Magyar Kupa 4. fordulójában tizenegyest hárított. Fotó: Kazincbarcika SC

Kevés Kazincbarcika helyzet

Az észak-borsodiak Mezőkövesden eddig az alábbi eredményeket hozták: siker az Újpest (2-0), valamint az MTK Budapest (3-1) ellen, vereség a Debrecentől (1-2), illetőleg a Kisvárdától (0-1). A Puskásnak mostanában nem megy túl jól, Hornyák Zsolt alakulata csupán a 7. a tabellán (15 pont), házon kívül vereséget szenvedtek Kisvárdán (1-2), győztek a Ferencvárosnál (2-1), döntetlenre végeztek Diósgyőrben (1-1), kikaptak Pakson (2-3), Zalaegerszegről viszont elhozták a 3 pontot (1-0).

A Kolorcity Kazincbarcika kapujában egy hete Nyíregyházán a fiatal szabálynak megfelelő 2005-ös Juhász Bence állt, aki megóvta kapuját a góltól. Nem tudni, hogy Kuttor Attila visszateszi-e az elsőszámú hálóőrt, Gyollait, és akkor a mezőnybe nevez ,,fiatalt", és az is kérdéses, hogy Haroyan sérülés miatt rendelkezésre állhat-e (a hétközi kupatalálkozón a keretben sem volt az örmény védő).

– A közösen elért sikereknél semmi sem épít jobban egy csapatot, így természetesen jó hangulatban telt a hét, közben pedig a kupában is továbbjutottunk – jegyezte meg Kuttor Attila. – A hétközi mérkőzéssel párhuzamosan már a szombati, Puskás Akadémia elleni találkozóra is készültünk. Nyáron már találkoztunk velük, így személyesen is megtapasztalhattuk, milyen erőt képviselnek. Kiváló játékosaik vannak a felcsútiaknak, akik egy-egy egyéni villanással bármikor képesek eldönteni egy mérkőzést. A tabellán elfoglalt helyezésüktől függetlenül hazánk egyik legjobb csapata érkezik Mezőkövesdre, de mi ismét mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy begyűjtsük a három pontot. Várunk mindenkit szeretettel!