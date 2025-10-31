október 31., péntek

Farkas névnap

17°
+15
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi sport

6 perce

Az első erőpróba a vonal felett – a sárga-kékekhez érkezik a Felcsút

Címkék#NB I#Puskás Akadémia#Kolorcity Kazincbarcika SC

Ponttal, pontokkal maradhatnak vonal felett. A Puskást fogadja a Kazincbarcika.

Az első erőpróba a vonal felett – a sárga-kékekhez érkezik a Felcsút

Szombaton 13.15-től a Puskás Akadémia FC lesz a Barcika ellenfele a mezőkövesdi városi stadionban, az NB I-ben. 11., 12., 12., 12., 12. (az ETO elleni meccset decemberre halasztották), 12., 11., 12., 11., 11., 9. – ezek a Kolorcity Kazincbarcika csapatának helyezései az előző tizenegy fordulóban az élvonalban, a fizz ligában. Ami tehát a tény, hogy az előző fordulóban, Nyíregyházán aratott sikerének (1-0) köszönhetően először nem áll kieső pozícióban az újonc Barcika. Ami persze adhat némi megnyugvást, de csak tulajdonképpen a hétre volt, lehetett ez igaz, hiszen Kuttor Attila vezetőedző alakulatának ugyanannyi pontja van, mint a mögötte 10. helyen lévő Zalaegerszegnek (10), és a már 11., kieső pozícióban álló Újpestnek (10.). A KBSC meccsel (is)készült a PAFC elleni ütközetre, ugyanis szerdán Magyar Kupa mérkőzésen léptek pályára a negyedosztályú Kelen SC otthonában, és csak nagy küzdelemben nyertek 1-0-ra. A csütörtöki esti sorsoláson az NB II-es Ajka csapatát kapták a következő körre Bereczék.

Kazincbarcika
Gyollai Dániel a Magyar Kupa 4. fordulójában tizenegyest hárított.   Fotó: Kazincbarcika SC

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!Kevés Kazincbarcika helyzet

A Kazincbarcika mindent megtesz

Az észak-borsodiak Mezőkövesden eddig az alábbi eredményeket hozták: siker az Újpest (2-0), valamint az MTK Budapest (3-1) ellen, vereség a Debrecentől (1-2), illetőleg a Kisvárdától (0-1). A Puskásnak mostanában nem megy túl jól, Hornyák Zsolt alakulata csupán a 7. a tabellán (15 pont), házon kívül vereséget szenvedtek Kisvárdán (1-2), győztek a Ferencvárosnál (2-1), döntetlenre végeztek Diósgyőrben (1-1), kikaptak Pakson (2-3), Zalaegerszegről viszont elhozták a 3 pontot (1-0).
A Kolorcity Kazincbarcika kapujában egy hete Nyíregyházán a fiatal szabálynak megfelelő 2005-ös Juhász Bence állt, aki megóvta kapuját a góltól. Nem tudni, hogy Kuttor Attila visszateszi-e az elsőszámú hálóőrt, Gyollait, és akkor a mezőnybe nevez ,,fiatalt", és az is kérdéses, hogy Haroyan sérülés miatt rendelkezésre állhat-e (a hétközi kupatalálkozón a keretben sem volt az örmény védő). 
– A közösen elért sikereknél semmi sem épít jobban egy csapatot, így természetesen jó hangulatban telt a hét, közben pedig a kupában is továbbjutottunk – jegyezte meg Kuttor Attila. – A hétközi mérkőzéssel párhuzamosan már a szombati, Puskás Akadémia elleni találkozóra is készültünk. Nyáron már találkoztunk velük, így személyesen is megtapasztalhattuk, milyen erőt képviselnek. Kiváló játékosaik vannak a felcsútiaknak, akik egy-egy egyéni villanással bármikor képesek eldönteni egy mérkőzést. A tabellán elfoglalt helyezésüktől függetlenül hazánk egyik legjobb csapata érkezik Mezőkövesdre, de mi ismét mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy begyűjtsük a három pontot. Várunk mindenkit szeretettel!


A várható kezdőcsapat: Gyollai (Juhász) – Baranyai, Polgár, Rasheed, Sós – Kártik – Berecz, Meskhi, Slogar, Kun (Meshack) – Könyves.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu