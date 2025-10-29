Apró
1 órája
Nyugdíjas, fiatal, szülő és gyermek – ha van 100 forintjuk, ezt nem hagyhatják ki
Szombaton a Puskás Akadémiát fogadja az újonc. Aprópénzből juthat be a Kazincbarcika meccsére.
A Fizz Liga 12. fordulójában a Puskás Akadémia együttesét fogadja Mezőkövesden a Kolorcity Kazincbarcika szombaton 13 óra 15 perckor. A klub hivatalos Facebook oldalán közölte, hogy a mérkőzésre mindössze 100 forintért juthat be mindenki.
2 órája
