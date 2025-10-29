Nyugdíjas, fiatal, szülő és gyermek – ha van 100 forintjuk, ezt nem hagyhatják ki

A Fizz Liga 12. fordulójában a Puskás Akadémia együttesét fogadja Mezőkövesden a Kolorcity Kazincbarcika szombaton 13 óra 15 perckor. A klub hivatalos Facebook oldalán közölte, hogy a mérkőzésre mindössze 100 forintért juthat be mindenki.

100 forintért tekinthetik meg a Kazincbarcika mérkőzését.. Fotó: KBSC