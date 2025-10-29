október 29., szerda

Nyugdíjas, fiatal, szülő és gyermek – ha van 100 forintjuk, ezt nem hagyhatják ki

Címkék#NB I#Puskás Akadémia#KolorCity Kazincbarcikai SC

Szombaton a Puskás Akadémiát fogadja az újonc. Aprópénzből juthat be a Kazincbarcika meccsére.

A Fizz Liga 12. fordulójában a Puskás Akadémia együttesét fogadja Mezőkövesden a Kolorcity Kazincbarcika szombaton 13 óra 15 perckor. A klub hivatalos Facebook oldalán közölte, hogy a mérkőzésre mindössze 100 forintért juthat be mindenki. 

Kazincbarcika
100 forintért tekinthetik meg a Kazincbarcika mérkőzését..  Fotó: KBSC

Kevés Kazincbarcika helyzet

 

