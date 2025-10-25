Nyíregyházára győzni járnak Borsodból – Elvesztette fejét a válogatottban is megfordult labdarúgó

A Fizz Liga 11. fordulójában Nyíregyházára látogatott a Kolorcity Kazincbarcika együttese. A Múlt héten mindkét csapat vereséget szenvedett: A Barcika hazai pályán maradt alul 1-0 arányban, a Szpari pedig egy 5-1 es zakóba szaladt bele az MTK otthonában. Kuttor Attila három helyen is változtatott a Várda elleni találkozóhoz képest. Gyollai helyet a fiatalszabálynak is megfelelő Juhász védett, de Eleke és Kun sem volt a kezdőbe nevezve, helyettük Könyves és Berecz kapott lehetőséget.

Könyves Norbert első találatát szerezte a Kazincbarcika csapatában. Fotó: KBSC facebook

Emberelőnyben a Kazincbarcika

Már a 3. percben előkerült a sárga lap, Rasheed egy elkésett belépő után kapott figyelmeztetést. Nem sokkal később a hazaiak játékosa, Varga Kevin is sárgát kapott, miután a térdével találta el Berecz fejét.A 9. percben ismét Varga került a középpontba, amikor rálépett Sós Bence lábára. Bár elsőre úgy tűnt, hogy megússza újabb lap nélkül, a VAR-jelzés után Bognár játékvezető visszanézte az esetet, és a 10. percben második sárgával kiállította a nyíregyházi középpályást. A Szpari így korán emberhátrányba került, és a mérkőzés hátralévő részét tíz emberrel kellett játszania. A kiállítás után a vendég Kazincbarcika fokozatosan átvette az irányítást, ám a 15. percben Antonov balról beívelt szögletét Juhász kapus ütötte ki, majd a 22. percben ismét a nyíregyházi kapusnak kellett közbeavatkoznia Antonov beadása után. A 23. percben Berecz próbálkozott távolról, de lövése középre tartott, így Kovácsnak nem okozott gondot a védés. A félidő közepére egyértelműen a vendégek irányítottak, a 35. percben Sós Bence 20 méterről eleresztett erős lövését Kovács bravúrral tolta szögletre a léc alól. A 37. percben Slogar beadását tenyerelte arrébb a hazai kapus, majd a kipattanóból Meshack próbálkozott, de a nyíregyházi védők blokkolták a kísérletet. A statisztikák is a vendégek fölényét mutatták: a 40. percig a Barcika 62 százalékban birtokolta a labdát, de a fölény helyzetekben nem mutatkozott meg kellőképpen. A hazaiak ugyanakkor időnként kontrákból próbáltak veszélyeztetni: a 45. percben Meshack tört be a tizenhatoson belülre, és Evangelu mellett a földre esett, ám a játékvezető nem ítélt büntetőt. A hosszabbításban is a vendégek kerültek közelebb a gólhoz. A 45+3. percben Slogar jobbról élesen a kapu elé adott, a középen érkező Könyves négy méterről rosszul találta el a labdát, amely így Kovácsról pattant vissza, majd másodszorra is a nyíregyházi kapus tisztázott. Egy perccel később Sós Bence durva szabálytalanságért sárgát kapott, amikor lerántotta Edomwonyit. Az első félidő végén tehát a Kazincbarcika több helyzetet is kidolgozott, ám nem tudta kihasználni az emberelőnyt, így 0–0-val vonult a szünetre.