Nyíregyházára győzni járnak Borsodból – Elvesztette fejét a válogatottban is megfordult labdarúgó
A sárga-kékek tudták, egy esetleges győzelem aranyat érhet. Nyíregyházán játszott a Kazincbarcika.
A Fizz Liga 11. fordulójában Nyíregyházára látogatott a Kolorcity Kazincbarcika együttese. A Múlt héten mindkét csapat vereséget szenvedett: A Barcika hazai pályán maradt alul 1-0 arányban, a Szpari pedig egy 5-1 es zakóba szaladt bele az MTK otthonában. Kuttor Attila három helyen is változtatott a Várda elleni találkozóhoz képest. Gyollai helyet a fiatalszabálynak is megfelelő Juhász védett, de Eleke és Kun sem volt a kezdőbe nevezve, helyettük Könyves és Berecz kapott lehetőséget.
Emberelőnyben a Kazincbarcika
Már a 3. percben előkerült a sárga lap, Rasheed egy elkésett belépő után kapott figyelmeztetést. Nem sokkal később a hazaiak játékosa, Varga Kevin is sárgát kapott, miután a térdével találta el Berecz fejét.A 9. percben ismét Varga került a középpontba, amikor rálépett Sós Bence lábára. Bár elsőre úgy tűnt, hogy megússza újabb lap nélkül, a VAR-jelzés után Bognár játékvezető visszanézte az esetet, és a 10. percben második sárgával kiállította a nyíregyházi középpályást. A Szpari így korán emberhátrányba került, és a mérkőzés hátralévő részét tíz emberrel kellett játszania. A kiállítás után a vendég Kazincbarcika fokozatosan átvette az irányítást, ám a 15. percben Antonov balról beívelt szögletét Juhász kapus ütötte ki, majd a 22. percben ismét a nyíregyházi kapusnak kellett közbeavatkoznia Antonov beadása után. A 23. percben Berecz próbálkozott távolról, de lövése középre tartott, így Kovácsnak nem okozott gondot a védés. A félidő közepére egyértelműen a vendégek irányítottak, a 35. percben Sós Bence 20 méterről eleresztett erős lövését Kovács bravúrral tolta szögletre a léc alól. A 37. percben Slogar beadását tenyerelte arrébb a hazai kapus, majd a kipattanóból Meshack próbálkozott, de a nyíregyházi védők blokkolták a kísérletet. A statisztikák is a vendégek fölényét mutatták: a 40. percig a Barcika 62 százalékban birtokolta a labdát, de a fölény helyzetekben nem mutatkozott meg kellőképpen. A hazaiak ugyanakkor időnként kontrákból próbáltak veszélyeztetni: a 45. percben Meshack tört be a tizenhatoson belülre, és Evangelu mellett a földre esett, ám a játékvezető nem ítélt büntetőt. A hosszabbításban is a vendégek kerültek közelebb a gólhoz. A 45+3. percben Slogar jobbról élesen a kapu elé adott, a középen érkező Könyves négy méterről rosszul találta el a labdát, amely így Kovácsról pattant vissza, majd másodszorra is a nyíregyházi kapus tisztázott. Egy perccel később Sós Bence durva szabálytalanságért sárgát kapott, amikor lerántotta Edomwonyit. Az első félidő végén tehát a Kazincbarcika több helyzetet is kidolgozott, ám nem tudta kihasználni az emberelőnyt, így 0–0-val vonult a szünetre.
Fokozodó szabolcsi nyomás
A második félidő nagy izgalmakkal indult, hiszen már a 48. percben megszerezte a vezetést a Kazincbarcika. Egy beadás után Evangelu fejelt középre, pont Könyves elé, aki 17 méterről jobbal laposan a kapu jobb sarkába lőtt. A rutinos támadónak ez volt pályafutása 80. NB I-es gólja, Kovács Dánielnek pedig esélye sem volt a hárításra. A bekapott találat után a Nyíregyháza fokozta a nyomást, de sokáig nem talált fogást a vendégek rendezett védekezésén. Az 52. percben Edomwonyi közelről próbálkozott, ám lövését könnyedén fogta Juhász. A vendégek sem zárkóztak be teljesen: a 60. percben Könyves próbálkozott ismét, lövését Kovács védte, igaz, a támadó már lesről indult. A második félidő közepére a Nyíregyháza egyre inkább beszorította ellenfelét. A 65. percben Edomwonyi fejese veszélyesen a léc alá tartott, de Juhász nagy bravúrral kiütötte a labdát. Tíz perccel később Kártik lövését Temesvári fejelte bele a mezőnybe, majd a hazaiak csak nehezen tudtak tisztázni Könyves elől. A 73. percben Meshack került helyzetbe a bal oldalon, 14 méterről lőtt, ám Kovács könnyedén védett. A hajrára a Szpari mindent egy lapra feltéve támadott az egyenlítésért. A 79. percben egy ütközés után Edomwonyi sárgát kapott „felelőtlen karhasználatért”. A vendégeknél Könyves is lejött, helyére Eleke állt be. A 84. percben Temesvári fejesét Katona Levente csúsztatta kapura, ám Juhász ismét hárított. A hosszabbítás perceiben egy kezezésgyanús esetet vizsgált a VAR a barcikai tizenhatoson belül, de végül nem ítéltek büntetőt. A vendégek a hajrában cserékkel húzták az időt: a 90+3. percben Slogar helyére Szőke érkezett, aki rögtön sárgát is kapott időhúzásért. A Kazincbarcika végül sikeresen kivédekezte a szabolcsiak rohamait, és megőrizte egygólos előnyét. A mérkőzés 1–0-s barcikai győzelemmel zárult, amely egyben a klub történetének első idegenbeli sikerét jelentette az élvonalban.
NB I, 11. forduló
Nyíregyháza-Kazincbarcika 0-1 (0-0)
Nyíregyháza Városi Stadion. Vezette: Bognár T. (Vígh-Tarsonyi, Szalai)
Szpari: Kovács D. – Temesvári, Evangelu, Katona L., Antonov – Szankovics (Kovács M., 75.), Katona B., Toma – Farkas (Bitri, 86.), Edomwonyi, Varga K. Vezetőedző: Szabó István.
KBSC: Juhász – Sós, Rasheed, Polgár, Baranyai – Meszki, Kártik, Berecz – Slogar (Szőke, 94.), Meshack (Deutsch, 80.), Könyves (Eleke, 80.). Vezetőedző: Kuttor Attila.
Gólszerző: Könyves 48.
Sárga lap: Edomwonyi, illetve Rasheed, Meszki, Polgár. Szőke.
Kiállítva: Varga K. a 10. percben
