Bumm, Bumm, Bumm – Hatalmas dolgot hajtott végre a Kazincbarcika - fotókkal!
Mezőkövesen ismét élvonalbeli mérkőzést láthattak a nézők. A Kazincbarcika az MTK együttesét fogadta.
A Fizz Liga 9. fordulójában igazi presztízsmérkőzésre került sor Mezőkövesden , ahol a sereghajtó Kolorcity Kazincbarcika a dobogó közelében álló MTK Budapestet látta vendégül. A két csapat helyezése jól mutatta az erőviszonyokat: míg a Barcika a tabella utolsó helyéről várta az összecsapást, addig a fővárosiak a negyedik pozícióból érkeztek. A hazaiak mindenképpen javítani szerették volna a múlt heti zakót, a vendégek pedig a felsőházi pozíciójukat igyekeztek erősíteni. Kuttor Attila vezetőedző a múlt heti, súlyos, 5–0-s zalaegerszegi vereség után négy helyen is frissítette kezdőcsapatát: Baranyai, Kun, Slogar és Eleke is lehetőséget kapott a bizonyításra.
Lendületben a Kazincbarcika
Az összecsapás elején az MTK egyértelműen jelezte szándékát: ők szerették volna birtokolni többet a labdát. Az első lehetőség azonban a hazaiak előtt adódott: a 4. percben Kádár eladott labdájára Slogar csapott le, ám a hibázó védő gyorsan javítani tudott, és szerelte őt. Két perccel később ismét Slogar próbálkozott, ezúttal távoli lövéssel, amely néhány méterrel a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret. A 11. percben viszont már komoly helyzet alakult ki: egy hazai kontra végén Meshack tört be a tizenhatoson belülre, ahol Varjú csak szabálytalanul tudta megállítani. A megítélt büntetőt Kártik magabiztosan a kapu jobb oldalába helyezte, megszerezve a vezetést a Kazincbarcikának (1–0). Három perccel később ismét Slogar került helyzetbe: a leshatáron kilépve eltolta a labdát a kifutó Demjén mellett, ám kisodródva már nem tudott erőt tenni a lövésbe, így a kapus visszaért és megszerezte a labdát. A 18. percben Sós szabadrúgása után Kártik fejelt tisztán hét méterről, ám kísérlete a kapu fölé szállt. Néhány másodperccel később már nem hibázott a Barcika: Eleke forgatta meg Katát a szélen, beadása pontosan Meshack fejére érkezett, aki az alsó sarokba bólintott – 2–0. A hazaiak megérdemelten kerültek kétgólos előnybe, hiszen sokkal veszélyesebben futballoztak, mint a fővárosiak. Az első nagy MTK-helyzetre egészen a 24. percig kellett várni: Plsek sarkazással indította Polievkát, aki védőjét megelőzve közelről a kapu mellé pöckölte a labdát. A 30. percben ismét Polievka veszélyeztetett, Németh Hunor beadását azonban ezúttal is a kapu mellé perdítette. A 40. percben Molnár egyéni megmozdulása hozott izgalmat: szépen cselezett egészen az ötösig, ám Rasheed nagyszerűen szerelt. Bár a második gól után mezőnyfölényben játszott az MTK, a félidő hajrája ismét a Barcikáé volt. A hosszabbításban egy hatalmas vendéghibát követően Slogar lőtt óriási erővel a bal felső sarokba, megszerezve sajátja első és csapata harmadik találatát. Így a Kazincbarcika háromgólos előnyből vonulhatott szünetre.
KBSC-MTK mérkőzésFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A fordulást követően a Kazincbarcika rögtön veszélyeztetett, és akár a negyedik gólt is megszerezhette volna. Kártik remek ütemben tálalt Eleke elé, aki azonban gyengén gurított a kapufa mellé, igaz, a partjelző utólag lest is jelzett. Az MTK továbbra is sokat birtokolta a labdát, ám támadásaik lassúnak és erőtlennek bizonyultak, így a félidő első szakaszában nem tudtak komoly helyzetet kialakítani. Amíg a pályán eseménytelenebb percek zajlottak, addig a hazai szurkolók gondoskodtak a hangulatról, rigmusaikkal végig buzdítva a sárga-kékeket. A Barcika fegyelmezetten védekezett, az MTK-nak pedig nem volt esélye komoly gólhelyzetig eljutni. Az 58. percben a hazaiak ismét felpörgették a mérkőzést: Eleke passzolt Meshack elé, aki közelről Demjénbe lőtt, a kipattanót pedig Slogar a hálóba juttatta – a találatot azonban les miatt érvénytelenítették. Röviddel később a játékvezető is elővette a sárga lapot: előbb Molnár Ádám kapott figyelmeztetést reklamálásért, majd Sós buktatásért. Az MTK próbált közelebb kerülni a gólhoz, de a próbálkozások sokáig veszélytelenek maradtak. A 66. percben Bognár vállalkozott lövésre, Gyollainak azonban nem kellett közbeavatkoznia. Két perccel később viszont már nagy lehetőség adódott a fővárosiak előtt: Molnár Ádám lapos beadása után Bognár lőtt, de a gólvonalon álló Baranyai bravúrosan mentett. A következő percek inkább küzdelmes mezőnyjátékkal teltek, majd a hajrában ismét felpörögtek az események. A 80. percben Németh veszélyeztetett fejjel, a labda azonban centikkel kerülte el a bal kapufát. Három perccel később a Barcika előtt adódott óriási helyzet: Könyves robogott végig a pályán, majd Baranyaihoz passzolt, aki továbbtette Schuszter elé, a közeli lövést Demjén bravúrral hárította. A 85. percben ismét a hazaiak veszélyeztettek, Kun lövésébe az utolsó pillanatban lépett bele egy védő. A hosszabbításban aztán az MTK megszerezte a szépítő gólt: a 91. percben Németh fejesből volt eredményes. A vendégtől azonban ennél többre már nem futotta, így a lefújás után a Kazincbarcika 3–1-es, teljesen megérdemelt győzelmet ünnepelhetett. A sikernek köszönhetően Kuttor Attila együttese már hét ponttal áll a bajnokságban, és újabb fontos lépést tett a felzárkózás felé.
- Fizz Liga, 9. forduló
Kazincbarcika-MTK Budapest 3-1 (3-0)
Helyszín: Mezőkövesd, Városi Stadion. Vezette: Kovács.
Gól: Kártik 12. (büntetőből), Meshack 18., Slogar 45+1., illetve Németh K. 90+1.
Sárga lap: Sós, illetve Molnár Á.
KBSC: Gyollai – Sós, Rasheed, Polgár, Baranyai – Kun, Meszhi – Meshack (Schuszter, 82.), Kártik, Slogar – Eleke (Könyves, 66.). Vezetőedző: Kuttor Attila.
MTK: Demjén – Varju, Kádár (Szépe, a szünetben), Széles (Vitályos, a szünetben) – Molnár Á. (Ártok, 74.), Kata, Plsek, Németh H. (Kovács P., a szünetben), Kerezsi – Polievka (Németh K., a szünetben), Bognár. Vezetőedző: Horváth Dávid.
