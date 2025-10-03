Bumm, Bumm, Bumm – Hatalmas dolgot hajtott végre a Kazincbarcika - fotókkal!

A Fizz Liga 9. fordulójában igazi presztízsmérkőzésre került sor Mezőkövesden , ahol a sereghajtó Kolorcity Kazincbarcika a dobogó közelében álló MTK Budapestet látta vendégül. A két csapat helyezése jól mutatta az erőviszonyokat: míg a Barcika a tabella utolsó helyéről várta az összecsapást, addig a fővárosiak a negyedik pozícióból érkeztek. A hazaiak mindenképpen javítani szerették volna a múlt heti zakót, a vendégek pedig a felsőházi pozíciójukat igyekeztek erősíteni. Kuttor Attila vezetőedző a múlt heti, súlyos, 5–0-s zalaegerszegi vereség után négy helyen is frissítette kezdőcsapatát: Baranyai, Kun, Slogar és Eleke is lehetőséget kapott a bizonyításra.

A Kazincbarcika második találatát Meshack szerezte. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Lendületben a Kazincbarcika

Az összecsapás elején az MTK egyértelműen jelezte szándékát: ők szerették volna birtokolni többet a labdát. Az első lehetőség azonban a hazaiak előtt adódott: a 4. percben Kádár eladott labdájára Slogar csapott le, ám a hibázó védő gyorsan javítani tudott, és szerelte őt. Két perccel később ismét Slogar próbálkozott, ezúttal távoli lövéssel, amely néhány méterrel a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret. A 11. percben viszont már komoly helyzet alakult ki: egy hazai kontra végén Meshack tört be a tizenhatoson belülre, ahol Varjú csak szabálytalanul tudta megállítani. A megítélt büntetőt Kártik magabiztosan a kapu jobb oldalába helyezte, megszerezve a vezetést a Kazincbarcikának (1–0). Három perccel később ismét Slogar került helyzetbe: a leshatáron kilépve eltolta a labdát a kifutó Demjén mellett, ám kisodródva már nem tudott erőt tenni a lövésbe, így a kapus visszaért és megszerezte a labdát. A 18. percben Sós szabadrúgása után Kártik fejelt tisztán hét méterről, ám kísérlete a kapu fölé szállt. Néhány másodperccel később már nem hibázott a Barcika: Eleke forgatta meg Katát a szélen, beadása pontosan Meshack fejére érkezett, aki az alsó sarokba bólintott – 2–0. A hazaiak megérdemelten kerültek kétgólos előnybe, hiszen sokkal veszélyesebben futballoztak, mint a fővárosiak. Az első nagy MTK-helyzetre egészen a 24. percig kellett várni: Plsek sarkazással indította Polievkát, aki védőjét megelőzve közelről a kapu mellé pöckölte a labdát. A 30. percben ismét Polievka veszélyeztetett, Németh Hunor beadását azonban ezúttal is a kapu mellé perdítette. A 40. percben Molnár egyéni megmozdulása hozott izgalmat: szépen cselezett egészen az ötösig, ám Rasheed nagyszerűen szerelt. Bár a második gól után mezőnyfölényben játszott az MTK, a félidő hajrája ismét a Barcikáé volt. A hosszabbításban egy hatalmas vendéghibát követően Slogar lőtt óriási erővel a bal felső sarokba, megszerezve sajátja első és csapata harmadik találatát. Így a Kazincbarcika háromgólos előnyből vonulhatott szünetre.