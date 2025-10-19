1 órája
Kis híján fejek hullottak Mezőkövesden, többször is megfagyott a levegő
Hazai pályán játszottak a sárga-kékek. Pont nélkül maradt a Kazincbarcika.
A labdarúgó NB I. 10. fordulójában vasárnap kora délután Kolorcity Kazincbarcika SC - Kisvárda Master Good mérkőzést rendeztek Matyóföldön. Két hét szünet után léphettek pályára ismét a csapatok a válogatott selejtezők után. Kuttor Attila nem misztifikálta túl a kezdőcsapat összetételét, ugyanazt a brigádot indította csatába, mint az MTK elleni 3-1 re megnyert mérkőzésen. A találkozó természetesen gyászszünettel indult, dr. Mezey Györgyre emlékeztek Mezőkövesden.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Hátrányban a Kazincbarcika
Ahogyan útjára indult a labda, abban a pillanatban elkezdődött a Barcika szurkolók buzdítása. Az első veszély a 7. percben alakult ki: Popoola kacska lövése pattant Novothny elé, aki hat méterről lőtt a blokkba. A 12. percben aztán ismét Novothny volt jókor jó helyen és pöckölte a labdát kapura, Gyollai lábbal védte a próbálkozást. Pár perccel később már Slogar okozott gondot a várdai védelemnek és cselezgetését követően csak szabálytalanul tudták megállítani a 16-os sarkánál, de a szabadrúgás veszélytelen volt. A 17. percben jött az első Kisvárda szöglet, ami olyan kalamajkát okozott, hogy végül a kipattanót Mesanovic tekerte kapura és Kártik fejéről a hazai kapuban kötött ki a labda 0-1. Felpörögtek az események és a 21. percben duplázhatta volna meg előnyét Révész Attila alakulata: Soltész bombáját Gyollai hárította. A 25. perben egy pillanatra meghűlt a levegő a stadionban, miután Baranyai és Mesanovic fejelt össze, mindketten fájó arccal maradtak lent, de szerencsére nem történt nagyobb baj. A KBSC védői elaludtak a 28.percben, így Bíró találta magát Gyollaival szemben, azonban 5 méterről eleresztett lövése a kapu fölé szállt. Eleke a másik oldalon fejjel szerzett majdnem gólt, de már lesen is volt a robusztus támadó. A 33. percben Sós rúgta le kis híján Popoola fejét, ezért megkapta jól megérdemelt sárga lapját. Próbálkoztak Kártikék elszántan, ám egy Meskhi blokkolt lövést leszámítva nem nagyon tudták áttörni a várdai védelmet. A 36. percben Polgár is fejet talált, csakhogy ő már labdával találta telibe Novothny Soma fejét, el is terült a földön a csatár. Ezt követően jött az a ,,nagyobb" Kazincbarcelona lehetőség: Slogar lőtte centikkel a labdát a jobb kapufa mellé. A 43. percben egy szabadrúgás után fejelt gólt majdnem a vendégek védője, viszont pár centivel lemaradt a beadásról. Slogar nem bírt magával az első félidő utolsó percében és csúszott oda ellenfelének hátulról...sárga lap! Egy pörgős jó iramú első félidő után vonulhattak szünetre a felek, voltak helyzetek itt is-ott is. A Kisvárda nagyobb lehetőségeket teremtett a hazai kapu előtt és a Kolorcity-t az sem segítette, hogy nem sikerült kaput találni az első játékrészben.
Születésnapi ajándék
Nem mindennapi jelenettel kezdődött a második etap: Szőke Gergő anyukája végezhette el a kezdőrúgást fiával születésnapja alkalmából. Kezdeményezőbb felfogásban jött ki a folytatásra a Kazincbarcika, többször kapu közelben voltak és lövéssel is próbálkoztak, de azt még mindig nem sikerült eltalálniuk 51 percet követően. Az 56. percben Baranyai nagyszerű beadását Kun fejelte a kapu irányába pontatlanul. A 63. percben Kuttor Attila támadókkal frissítette csapatát, bízott abban hogy a rutinos Könyves fejtörést okoz majd a vendégeknek. A találkozón már megszokhattuk a fejsérüléseket, ezúttal Bíró feje bánta Gyollai öklözését a 65. percben. A 70. percben Balázsi esett el a 16-oson belül, azonban hiába reklamált a KBSC kispad, ezért nem járt büntető. A 72. percben Gyollai Dániel ismét bejelentkezett a forduló védésére, miután Popoola életerős lövését bravúrosan védte szögletre. A mérkőzés ezen szakaszában a Kisvárda akarata érvényesült, a barcikai támadások egészen hamar elhaltak. A 79. percben a mérkőzésen elég szürkén játszó Meshackot is lekapta a pályáról Kuttor Attila, a helyére Berecz Zsombor érkezett. A 81. percben újra meleg helyzetben találták magukat a sárga-kékek és Polgárnak kellett a gólvonalról mentenie. Egy perccel ezután Sós fejét találta el a vendégek kapusa, miután elütötte a labdát. Sós Bencét kemény fából faragták és tudta folytatni a játékot. A hajrában egy szokatlan cserét hajtott végre a hazai mester: Gyollai helyére Juhászt küldte a kapuba és Makrai is lehetőséget kapott. A 88. percben először Berecz távoli lövését szedte ki a felső sarokból Popovich, majd a szögletet követően Rasheed fejelt a kapu mellé. A KBSC későn ébredt fel és már nem maradt ideje gól szerezni, így az újoncok csatáját a Kisvárda nyerte, a Kazincbarcika pedig továbbra is kieső helyen áll.
FIZZ LIGA: 10. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC––1 (0–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 2000 néző. V.: Berke Balázs (Tóth II. V., Szécsényi I.).
KBSC: Gyollai – Baranyai N., Polgár K., Rasheed, Sós B. – Slogar, Meszhi, Kártik, Kun O. – Ubochioma, Eleke. Vezetőedző: Kuttor Attila
KISVÁRDA: Popovics – Cipetic, Matic, Chlumecky – Nagy K., Melnik, Popoola, Soltész D. – Bíró B. – Mesanovic, Novothny. Vezetőedző: Révész Attila
Csere: Eleke helyett Könyves a 63., Kun helyett Balázsi a 63., Nagy helyett Lippai a 74., Soltész helyett Medgyes a 74., Meshack helyett Berecz a 78., Novothny helyett Szabó Sz. a 82., Gyollai helyett Juhász a 87., Balázsi helyett Makrai a 87., Melnyik helyett Körmendi a 89., Mesanovic helyett Matanovic a 89. percben.
Sárga lap: Sós (32.), Slogar (45.) ill. Bíró (66.), Soltész (71.), Matanovic (92.)
Gólszerző: Mesanovic (18.)
,, Kicsit idegesek is voltak a fiúk, de visszaköszöntek a meccsen olyan szituációk amiket a héten gyakoroltunk"
,,Volt egy tervünk a meccsre, ami az első 20-25 percben működött is"