Kis híján fejek hullottak Mezőkövesden, többször is megfagyott a levegő

A labdarúgó NB I. 10. fordulójában vasárnap kora délután Kolorcity Kazincbarcika SC - Kisvárda Master Good mérkőzést rendeztek Matyóföldön. Két hét szünet után léphettek pályára ismét a csapatok a válogatott selejtezők után. Kuttor Attila nem misztifikálta túl a kezdőcsapat összetételét, ugyanazt a brigádot indította csatába, mint az MTK elleni 3-1 re megnyert mérkőzésen. A találkozó természetesen gyászszünettel indult, dr. Mezey Györgyre emlékeztek Mezőkövesden.

Egy gól döntött, pont nélül maradt a Kazincbarcika Mezőkövesden. Fotó: KBSC

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hátrányban a Kazincbarcika

Ahogyan útjára indult a labda, abban a pillanatban elkezdődött a Barcika szurkolók buzdítása. Az első veszély a 7. percben alakult ki: Popoola kacska lövése pattant Novothny elé, aki hat méterről lőtt a blokkba. A 12. percben aztán ismét Novothny volt jókor jó helyen és pöckölte a labdát kapura, Gyollai lábbal védte a próbálkozást. Pár perccel később már Slogar okozott gondot a várdai védelemnek és cselezgetését követően csak szabálytalanul tudták megállítani a 16-os sarkánál, de a szabadrúgás veszélytelen volt. A 17. percben jött az első Kisvárda szöglet, ami olyan kalamajkát okozott, hogy végül a kipattanót Mesanovic tekerte kapura és Kártik fejéről a hazai kapuban kötött ki a labda 0-1. Felpörögtek az események és a 21. percben duplázhatta volna meg előnyét Révész Attila alakulata: Soltész bombáját Gyollai hárította. A 25. perben egy pillanatra meghűlt a levegő a stadionban, miután Baranyai és Mesanovic fejelt össze, mindketten fájó arccal maradtak lent, de szerencsére nem történt nagyobb baj. A KBSC védői elaludtak a 28.percben, így Bíró találta magát Gyollaival szemben, azonban 5 méterről eleresztett lövése a kapu fölé szállt. Eleke a másik oldalon fejjel szerzett majdnem gólt, de már lesen is volt a robusztus támadó. A 33. percben Sós rúgta le kis híján Popoola fejét, ezért megkapta jól megérdemelt sárga lapját. Próbálkoztak Kártikék elszántan, ám egy Meskhi blokkolt lövést leszámítva nem nagyon tudták áttörni a várdai védelmet. A 36. percben Polgár is fejet talált, csakhogy ő már labdával találta telibe Novothny Soma fejét, el is terült a földön a csatár. Ezt követően jött az a ,,nagyobb" Kazincbarcelona lehetőség: Slogar lőtte centikkel a labdát a jobb kapufa mellé. A 43. percben egy szabadrúgás után fejelt gólt majdnem a vendégek védője, viszont pár centivel lemaradt a beadásról. Slogar nem bírt magával az első félidő utolsó percében és csúszott oda ellenfelének hátulról...sárga lap! Egy pörgős jó iramú első félidő után vonulhattak szünetre a felek, voltak helyzetek itt is-ott is. A Kisvárda nagyobb lehetőségeket teremtett a hazai kapu előtt és a Kolorcity-t az sem segítette, hogy nem sikerült kaput találni az első játékrészben.