október 19., vasárnap

Nándor névnap

13°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kemény fából

1 órája

Kis híján fejek hullottak Mezőkövesden, többször is megfagyott a levegő

Címkék#Kisváda Master Good SE#NB I#KolorCity Kazincbarcikai SC

Hazai pályán játszottak a sárga-kékek. Pont nélkül maradt a Kazincbarcika.

Kis híján fejek hullottak Mezőkövesden, többször is megfagyott a levegő

A labdarúgó NB I. 10. fordulójában vasárnap kora délután Kolorcity Kazincbarcika SC - Kisvárda Master Good mérkőzést rendeztek Matyóföldön. Két hét szünet után léphettek pályára ismét a csapatok a válogatott selejtezők után. Kuttor Attila nem misztifikálta túl a kezdőcsapat összetételét, ugyanazt a brigádot indította csatába, mint az MTK elleni 3-1 re megnyert mérkőzésen. A találkozó természetesen gyászszünettel indult, dr. Mezey Györgyre emlékeztek Mezőkövesden.

Kazincbarcika
Egy gól döntött, pont nélül maradt a Kazincbarcika Mezőkövesden.  Fotó: KBSC

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hátrányban a Kazincbarcika

Ahogyan útjára indult a labda, abban a pillanatban elkezdődött a Barcika szurkolók buzdítása. Az első veszély a 7. percben alakult ki: Popoola kacska lövése pattant Novothny elé, aki hat méterről lőtt a blokkba. A 12. percben aztán ismét Novothny volt jókor jó helyen és pöckölte a labdát kapura, Gyollai lábbal védte a próbálkozást. Pár perccel később már Slogar okozott gondot a várdai védelemnek és cselezgetését követően csak szabálytalanul tudták megállítani a 16-os sarkánál, de a szabadrúgás veszélytelen volt. A 17. percben jött az első Kisvárda szöglet, ami olyan kalamajkát okozott, hogy végül a kipattanót Mesanovic tekerte kapura és Kártik fejéről a hazai kapuban kötött ki a labda 0-1. Felpörögtek az események és a 21. percben duplázhatta volna meg előnyét Révész Attila alakulata: Soltész bombáját Gyollai hárította. A 25. perben egy pillanatra meghűlt a levegő a stadionban, miután Baranyai és Mesanovic fejelt össze, mindketten fájó arccal maradtak lent, de szerencsére nem történt nagyobb baj. A KBSC védői elaludtak a 28.percben, így Bíró találta magát Gyollaival szemben, azonban 5 méterről eleresztett lövése a kapu fölé szállt. Eleke a másik oldalon fejjel szerzett majdnem gólt, de már lesen is volt a robusztus támadó. A 33. percben Sós rúgta le kis híján Popoola fejét, ezért megkapta jól megérdemelt sárga lapját. Próbálkoztak Kártikék elszántan, ám egy Meskhi blokkolt lövést leszámítva nem nagyon tudták áttörni a várdai védelmet. A 36. percben Polgár is fejet talált, csakhogy ő már labdával találta telibe Novothny Soma fejét, el is terült a földön a csatár. Ezt követően jött az a ,,nagyobb" Kazincbarcelona lehetőség: Slogar lőtte centikkel a labdát a jobb kapufa mellé. A 43. percben egy szabadrúgás után fejelt gólt majdnem a vendégek védője, viszont pár centivel lemaradt a beadásról. Slogar nem bírt magával az első félidő utolsó percében és csúszott oda ellenfelének hátulról...sárga lap! Egy pörgős jó iramú első félidő után vonulhattak szünetre a felek, voltak helyzetek itt is-ott is. A Kisvárda nagyobb lehetőségeket teremtett a hazai kapu előtt és a Kolorcity-t az sem segítette, hogy nem sikerült kaput találni az első játékrészben. 

Születésnapi ajándék

Nem mindennapi jelenettel kezdődött a második etap: Szőke Gergő anyukája végezhette el a kezdőrúgást fiával születésnapja alkalmából. Kezdeményezőbb felfogásban jött ki a folytatásra a Kazincbarcika, többször kapu közelben voltak és lövéssel is próbálkoztak, de azt még mindig nem sikerült eltalálniuk 51 percet követően. Az 56. percben Baranyai nagyszerű beadását Kun fejelte a kapu irányába pontatlanul. A 63. percben Kuttor Attila támadókkal frissítette csapatát, bízott abban hogy a rutinos Könyves fejtörést okoz majd a vendégeknek. A találkozón már megszokhattuk a fejsérüléseket, ezúttal Bíró feje bánta Gyollai öklözését a 65. percben. A 70. percben Balázsi esett el a 16-oson belül, azonban hiába reklamált a KBSC kispad, ezért nem járt büntető. A 72. percben Gyollai Dániel ismét bejelentkezett a forduló védésére, miután Popoola életerős lövését bravúrosan védte szögletre. A mérkőzés ezen szakaszában a Kisvárda akarata érvényesült, a barcikai támadások egészen hamar elhaltak. A 79. percben a mérkőzésen elég szürkén játszó Meshackot is lekapta a pályáról Kuttor Attila, a helyére Berecz Zsombor érkezett. A 81. percben újra meleg helyzetben találták magukat a sárga-kékek és Polgárnak kellett a gólvonalról mentenie. Egy perccel ezután Sós fejét találta el a vendégek kapusa, miután elütötte a labdát. Sós Bencét kemény fából faragták és tudta folytatni a játékot. A hajrában egy szokatlan cserét hajtott végre a hazai mester: Gyollai helyére Juhászt küldte a kapuba és Makrai is lehetőséget kapott. A 88. percben először Berecz távoli lövését szedte ki a felső sarokból Popovich, majd a szögletet követően Rasheed fejelt a kapu mellé. A KBSC későn ébredt fel és már nem maradt ideje gól szerezni, így az újoncok csatáját a Kisvárda nyerte, a Kazincbarcika pedig továbbra is kieső helyen áll. 

 

FIZZ LIGA: 10. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC––1 (0–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 2000 néző. V.: Berke Balázs (Tóth II. V., Szécsényi I.).

KBSC: Gyollai – Baranyai N., Polgár K., Rasheed, Sós B. – Slogar, Meszhi, Kártik, Kun O. – Ubochioma, Eleke. Vezetőedző: Kuttor Attila

KISVÁRDA: Popovics – Cipetic, Matic, Chlumecky – Nagy K., Melnik, Popoola, Soltész D. – Bíró B. – Mesanovic, Novothny. Vezetőedző: Révész Attila

Csere: Eleke helyett Könyves a 63., Kun helyett Balázsi a 63., Nagy helyett Lippai a 74., Soltész helyett Medgyes a 74., Meshack helyett Berecz a 78., Novothny helyett Szabó Sz. a 82., Gyollai helyett Juhász a 87., Balázsi helyett Makrai a 87., Melnyik helyett Körmendi a 89., Mesanovic helyett Matanovic a 89. percben.

Sárga lap: Sós (32.), Slogar (45.) ill. Bíró (66.), Soltész (71.), Matanovic (92.)

Gólszerző: Mesanovic (18.)

 

 

 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu