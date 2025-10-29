október 29., szerda

Nárcisz névnap

Ütöm, vágom

1 órája

,,Ebben a játékban, amit nem is hívnék futballnak, nem voltunk jobbak"

Címkék#MOL Magyar Kupa#Kolorcity Kazincbarcika SC#kuttor attila

Nem volt sima, az egyszer biztos. A kazincbarcikai tréner szerint nem sok foci volt a meccsen.

,,Ebben a játékban, amit nem is hívnék futballnak, nem voltunk jobbak"

Forrás: kbsc.hu

A MOL Magyar Kupa 4. fordulójában a Kolorcity Kazincbarcika 1–0-ás győzelmet aratott a Kelen SC otthonában, és ezzel bejutott a sorozat legjobb 16 csapata közé. A mérkőzés után Kuttor Attila is értékelte a találkozót.

Kazincbarcika
Nehéz dolga volt a Kazincbarcika csapatának.  Fotó: KBSC

Kevés Kazincbarcika helyzet

Értékelések a Kazincbarcika továbbjutása után

 Simon Ákos (Kelen SC): „Bíztunk benne, hogy meglepetést okozhatunk. A sansz is megvolt rá, gyorsan kaptunk egy büntetőt, amivel sajnos nem tudtunk élni. Le a kalappal a csapat előtt, óriásit melóztak. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert egy sokkal jobb erőkből álló csapattal találkoztunk.

Kuttor Attila (KBSC): ,,A mérkőzés nyomokban tartalmazott futballt, teljesen alkalmazkodnunk kellett mindenhez, ami a hazaiaknak sajátja volt. Ebben a játékban, amit nem is hívnék futballnak, nem voltunk jobbak. Nagyon brusztos, ütöm, verem, vágom mérkőzésen végül sikerült a továbbjutás”

 

 

