Sérülés, kihagyott büntető, kapufa és lapok – nagy ellenállás az amatőröktől az NB I-esek ellen

A MOL Magyar Kupa 4. fordulójában a Kolorcity Kazincbarcika a budapesti BLSZ I. osztályban szereplő Kelen SC otthonába látogatott. A házigazdák az előző körben a harmadosztályú Tarpa SC-t búcsúztatták tizenegyespárbajban, míg a kék-sárgák az NB III-as Iváncsa ellen vívták ki a továbbjutást, hosszabbításban szerzett találattal. Kuttor Attila együttese ezúttal némileg átalakított összeállításban lépett pályára: a vezetőedző több olyan labdarúgónak is lehetőséget adott a kezdőben, akik a szezon során eddig kevesebb szerephez jutottak, vagy még nem is mutatkoztak be tétmérkőzésen.

Ismét Eleke góljával jutott tovább a Kazincbarcika a kupában. Fotó: KBSC facebook

Kevés Kazincbarcika helyzet

Rögtön a találkozó elején kisebb sokk érte a vendégeket: a 4. percben Meskhi maradt a földön, akit hosszas ápolás után le is kellett cserélni. A Kelen SC ezt követően rögtön óriási esélyt kapott, amikor a 8. percben Gyollai szabálytalansága miatt büntetőhöz jutottak. A hazaiak azonban nem tudták kihasználni a lehetőséget: a barcikai kapus javította hibáját, és hárította a tizenegyest. Az első negyedórában egyáltalán nem érződött a három osztálynyi különbség a két csapat között, a fővárosiak bátran futballoztak. A Kolorcity Kazincbarcika első komoly helyzete a 18. percben érkezett: Eleke tökéletes labdát adott Makrainak, ám a támadó fölé bombázott. Ezt követően fokozatosan átvette az irányítást a vendégcsapat, Makrai újabb lehetősége is kimaradt, majd a 25. percben szabadrúgásból a kapufát találta el. A túloldalon viszont egy kontra után a Kelen is jelezte: veszélyes tud lenni. A játékrész utolsó harmadában a hazaiak igyekeztek lassítani a játékot, szabálytalanságokkal törték meg a barcikai támadásokat, és pontrúgásokból próbáltak veszélyeztetni. Kártik és társai ugyan több beadással és lövéssel is próbálkoztak, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni. Gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre a felek.

A másodikban jött az első

A szünet után egyértelműen a Kazincbarcika vette kezébe az irányítást: sorra érkeztek a vendéghelyzetek, a hazaiaknak még a gólvonalról is menteniük kellett egy szöglet után. Bár a Kelen SC is próbálkozott, lövéseik nem okoztak komoly gondot. Az 55. perctől kezdve egyre inkább beszorult a fővárosi együttes, Meshack beállása pedig új lendületet adott a vendégeknek. A 66. percben ugyan a Kelen rúghatott ígéretes helyről szabadrúgást, de gyenge kísérletük nem talált kaput. Két perccel később Berecz lövését ütötte ki a kapus, az érkező Eleke azonban lesen volt. A barcikai játék érezhetően görcsössé vált, miközben a hazai drukkerek fáradhatatlanul buzdították csapatukat. A 76. percben Meshack próbálkozott távolról, de lövése jócskán fölé szállt. A döntés a hajrára maradt: a 84. percben Eleke erőszakosan küzdött a védőjével, majd fordulásból nagy erővel lőtt a hálóba (0–1). A 89. percben Sós is közel járt a gólszerzéshez, de bombáját bravúrral védte a Kelen kapusa. Az utolsó percekben már nem változott az eredmény: a Kolorcity Kazincbarcika ugyan nehézkesen, de hozta a kötelezőt, és bejutott a Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé.