A legfontosabb

3 órája

Címkék#statisztika#Kisváda Master Good SE#NB I#KolorCity Kazincbarcikai SC

Hazai pályán szenvedtek vereséget Kuttor Attiláék. A mérkőzés hajráját megnyomta a Kazincbarcika.

Végig birtokolta a borsodi Barcelona, mégis elcsente az ellenfél

Az NB I 10. fordulójában a Kolorcity Kazincbarcika Mezőkövesden fogadta a Kisvárdát. A találkozó egyetlen gólja már a 18. percben megszületett, és végül ez döntött a három pont sorsáról a vendégek javára. Szokásunkhoz híven most is megvizsgáltuk a mérkőzés legfontosabb statisztikáit. 

Kazincbarcika
Különös kezdőrúgás a Kazincbarcika mérkőzésén. Fotó: Takács József

A Kazincbarcika birtokolta, a Kisvárda gól lőtt

Labdabirtoklásban a hazaiak voltak fölényben: a Kazincbarcikánál 57 százalékban volt a labda, míg a Kisvárda 43 százalékban birtokolta a golyót. A Barcika ráadásul többet és valamivel pontosabban is passzolt (313/412) – (212/298). Ez azonban kevés helyzetben mutatkozott meg, leszámítva az utolsó perceket, amikor Kuttor Attila csapata érezhetően rákapcsolt, és több veszélyes akciót is vezetett.

Kapura lövések terén a KBSC 8 próbálkozásából mindössze egy találta el a kaput, míg a Kisvárda 14-ből háromszor volt pontos. Ennek megfelelően a várható gólok (xG) mutatója is a vendégek fölényét jelezte: 0.50 xG a Barcikánál, 1.61 xG a Kisvárdánál. A kapu előtti érintések száma szintén beszédes: a hazaiak 15-ször jutottak el veszélyes zónába, a vendégek viszont 29 alkalommal, ami jól mutatja, melyik csapat került többször tűzközelbe.

A védelemben nagy különbség nem volt: a Kazincbarcika 57, a Kisvárda pedig 70 párharcot nyert meg. A tisztázások száma teljesen azonos volt (30–30).

Összességében a Kisvárda győzelme megérdemeltnek mondható, hiszen több lehetőséget dolgozott ki, ugyanakkor egy kis szerencsével a „Kazincbarcelona” akár pontot is otthon tarthatott volna.

 

 

